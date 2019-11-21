精華鎖定兒童近視控制隱形眼鏡全新市場

（中央社記者韓婷婷台北21日電）隱形眼鏡大廠精華光學董事長陳明賢今天首度透露，研發試驗逾5年的兒童近視控制隱形眼鏡新產品已獲衛福部解盲確認；下一步將進入藥證及各國專利申請，鎖定全新的市場。

精華今天參加櫃買中心舉行的業績發表會，陳明賢表示，面臨市場價格競爭態勢，精華積極朝向高端產品開發，預期在3C產品盛行的世代下，兒童近視控制隱形眼鏡市場將會是未來重要的成長市場，也是一塊全新的空白市場。

他首度透露，與台大醫院及慈濟醫院醫師合作，歷經超過5年研發試驗的兒童近視控制隱形眼鏡，2019年10月已取得衛福部解盲確認；下一步將進入藥證及各國專利申請。

陳明賢表示，由於有別於一般矯正型隱形眼鏡，兒童近視控制隱形眼鏡須經由臨床試驗驗證其效果，雷同新藥開發的臨床試驗，此產品於投入臨床試驗前已進行若干確認產品安全性的測試，自2015年開始進入雙盲臨床試驗，2019年10月已取得衛福部解盲確認；下一步將進入藥證及各國專利申請。一般如果沒有問題需在140天內核發。

陳明賢指出，兒控產品是近30年來首家做過雙盲的廠商，與目前市面的兒控鏡片以壓眼球模式不同，精華產品是利用多焦的方式控制，以全新理論基礎進行開發的新產品，相信兒童近視控制將是未來重要的成長動能，也是精華拉大與競爭對手距離的重要武器。

另外包括瞄準40歲以上族群的散光、漸進多焦及兒童近視控制及治療，都是精華看好的未來潛力產品。

一般日拋式近視隱形眼鏡競爭進入白熱化，衝擊各大廠動能及獲利表現，生技股股王精華毛利率也呈現連4季衰退態勢，今年第3季毛利率下滑到31.37%，相對去年同期的38.31%下滑6.94個百分點。精華累計前3季營收47.68億元，毛利率33.27%，稅後淨利9.76億元，年減率21.73%，每股盈餘19.37元。（編輯：楊凱翔）1081121