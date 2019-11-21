否認汽車零件降稅優惠回溯 財長：修法完才適用

財政部長蘇建榮（右3）今天受訪表示，9項汽車零組件關稅降稅未來何時完成修法，就何時開始適用，不會回溯。中央社記者吳佳蓉攝 108年11月21日

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）本屆立法院會期已進入後半段，9項關鍵汽車零組件降稅修法恐來不及過關，外傳可能於新會期修法再回溯至明年元旦實施，財政部長蘇建榮今天回應，不會回溯，未來何時完成修法，就何時開始適用。

民進黨立委江永昌日前在立法院財委會質詢時表示，為挽救國產車，經濟部建議降低包括引擎在內的9項汽車零組件進口關稅，10月底已提出稅式支出評估報告並獲財政部已初步同意，盼能儘快上路。

江永昌、民進黨立委趙天麟及國民黨立委費鴻泰等人，均比照經濟部稅評內容，提出海關進口稅則修正草案，盼直接以立委提案版本審議，拚本會期修法過關；不過，修正草案至今尚未排入財委會議程，時程上，恐來不及在本會期完成修法。

蘇建榮今天出席「2019財政部優質酒類認證授證及品評競賽頒獎典禮暨成果發表」活動，被媒體問及，外傳修正草案若本會期闖關失敗，即使延至2020年新立法院會期完成修法，也可望回溯至2020年元旦適用。

蘇建榮對此回應，「沒有這樣的事，」因為基本上汽車零組件進口就是進口了，即使未來降稅，也是修法何時通過，就何時開始適用，會依照這個原則去做。蘇建榮表示，海關進口稅則部分修正草案目前就是按照正常程序審議，行政院會先召開協調會，然後經關稅稅率委員會審查，再送行政院院會審議。（編輯：楊凱翔）1081121