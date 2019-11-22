iPhone 11助攻 10月手機銷量升溫

（中央社記者江明晏台北22日電）蘋果iPhone 11系列助攻，激勵台灣10月手機銷量衝上67.2萬支，約創1年以來單月新高，而蘋果銷售量市占達37.5%，更一舉拿下近7成銷售額市占，皆為市場第一。

根據市場調查機構統計指出，2019年10月台灣整體手機銷售量約67.2萬支，買氣持續升溫，比9月的60.8萬支成長約1成，銷量約創1年以來單月新高，主要受惠iPhone 11系列熱銷，進一步激勵蘋果銷售量與銷售額市占提升，也拉開和其他品牌之間的差距。

根據市調機構指出，今年10月台灣市場各大手機品牌的銷售量市占排名中，蘋果依舊蟬連冠軍，市占來到37.5%，三星為第二，市占為19.4%，第3至第6名為OPPO（10.6%）、ASUS（5.3%）、HUAWEI（4.3%）、宏達電（4.1%）。

在銷售額方面，Apple一舉拿下近7成的台灣手機江山，奪68.6%的銷售額市占，三星為第二，銷售額市占為12.9%，OPPO以4.3%拿下第3，而Sony藉由Xperia 5高單價旗艦的銷售助攻，10月的銷售額從9月的2.8%提升到4%，位列第4名，華碩和華為則分居第5和第6，銷售額市占為2.6%和1.8%。

而台灣前10名熱銷機種中，蘋果iPhone 11系列囊括前3名和第8名，三星的A系列則拿下第4、第5和第7名，旗艦機三星Note 10+也搶進第9名，OPPO則有兩支手機擠進前10名。（編輯：郭萍英）1081122