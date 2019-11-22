8中小企業25億擴產 累計投資逾329億

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部投資台灣事務所今天通過8家中小企業投資案，將在台灣投資約新台幣25億元；目前中小企業累計投資額已超過329億元，可望創造2776個本國就業機會。

投資台灣事務所今天召開中小企業加速投資行動方案第18次聯審會議，通過立盈環保科技、信永興工業、忠鍵工廠、東鎮金屬、廷鑫興業、盟鑫金屬、佳圓軸承、國韶實業等8案。

其中最大案為鋁合金相關產品原料製造商廷鑫興業，將投資逾6億元導入智慧機械，並成立材料研發暨認證中心，預估創造46個本國就業機會。擁有20年高品質金屬衛浴配件製造經驗的東鎮金屬，將投資5.66億擴建台中外埔既有廠房，導入智慧化機械及自動化倉儲設備，可帶來80個本國就業機會。

同屬台中手工具產業供應鏈的信永興工業與忠鍵工廠都將投資約3.5億，信永興將在台中大里新建廠房，導入新型加工設備與自動倉儲系統；忠鍵工廠規劃進行鍛造工廠智慧化，並新增模具部門，提升鍛造能量。國韶實業則將投資超過2億元，在桃園、彰化、高雄打造全台首座可存放GDP一般藥品與危險藥品的智慧化倉儲設備，滿足自用與出租。

盟鑫金屬規劃投資1.8億，在屏東枋寮現有廠房新增智慧化產線、擴建新高分子研發中心，並布局新材料專利。佳圓軸承則將投入1.7億，在桃園平鎮布局智慧化產線。立盈環保則投資4000萬，在既有桃園平鎮廠新增全自動化產線，積極研發提升再利用產品的附加價值，瞄準特殊鋼鐵製程訂單。（編輯：鄭雪文）1081122