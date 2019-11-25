新澤西台商傳承經驗 女力崛起談創業甘苦

新澤西台灣商會美東時間23日合辦台商經驗分享講座，（左起）世界華人工商婦女企管協會新澤西分會理事馬震宇、林映君、分會長彭鈺絢，駐美投資貿易服務處主任孫良輔、新澤西台灣商會會長陳家麒等人出席。（駐美投資貿易服務處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 108年11月25日

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）隨著女性創業發光發熱的例子日漸增加，新澤西台灣商會舉辦講座，邀請在建材與玩具業闖出一片天的女性台商林映君、馬震宇分享創業甘苦，期盼創造更多成功故事。

新澤西台灣商會、世界華人工商婦女企管協會新澤西分會及駐美投資貿易服務處23日聯合舉辦台商經驗分享講座，近60人與會聆聽台商分享創業甘苦，吸取台商在美國邁向成功的秘訣，見證台灣女性創業家篳路藍縷創業成功的故事。

主辦人新澤西台灣商會會長陳家麒期盼透過講座傳承台商經驗，促進在地青年與台商之間交流，創造更多成功故事。

世界華人工商婦女企管協會新澤西分會長彭鈺絢具備數十年專業會計師經驗，她在活動上化繁為簡解說美國總統川普2017年底簽署的「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act），清楚勾勒川普稅改對個人與企業的影響。

講座下半場聚焦「女力崛起」議題。

新澤西台灣商會理事汪俊延分享女性近年來企業管理經營統計數據，大東建材創辦人林映君及兒童玩具Magic Power公司創辦人馬震宇則分享艱辛創業數十年來的甘苦。

林映君指出，「天時、地利、人和」對商業經營很重要，景氣好時不要過度擴張，要隨時未雨綢繆，員工才是一家公司最重要的資產。馬震宇表示，自己雖然只有國中畢業，但她一路堅持成為最佳營業員，為公司帶來大量訂單，她以此鼓勵青年不要妄自菲薄，雨過總會天青。

駐美投資貿易服務處主任孫良輔出席講座，回顧今年台美緊密經貿關係，並鼓勵在場新澤西台商把握商機，增加對台貿易與投資。（編輯：王永志）1081125