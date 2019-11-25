台商回流與公共工程 豐興鋼筋訂單暢旺

（中央社記者潘羿菁台北25日電）鋼筋大廠豐興受惠於台商回流建廠需求與公共工程接單暢旺，豐興表示，目前調節型鋼與特殊鋼人力資源，轉移至鋼筋產線以因應出貨高峰期，至於型鋼與特殊鋼復甦期恐拖至明年。

目前豐興旗下產品營收占比，鋼筋為37%、棒鋼盤元34%、型鋼26%等，公司透露，儘管整體鋼鐵產業受到貿易保護主義負面衝擊，但是豐興鋼筋今年以來銷售量較去年同期有兩位數增長，邁入第4季為傳統旺季推升10月鋼筋出貨量衝上7.9萬噸，創建廠以來單月新高，目前11月、12月出貨展望依舊樂觀，預料本季出貨量將比第3季成長。

此外，豐興董事長林明儒日前指出，今年感受台商回流設廠意願增加，從北、中、南陸續都有建廠需求，推升豐興鋼筋產線從過去2班調整為3班制度，加派人力全力供應。

豐興說，今年公司拿下公共工程案包括北捷萬大線、桃園捷運綠線、淡江大橋、台中國道四號延伸段等，都是支撐今年鋼筋訂單表現動能。

不過，豐興坦言，因為美中貿易戰影響，機械設備動能放緩影響到公司型鋼與特殊鋼訂單表現，目前下游客戶仍在庫存調節，緊接著明年第1季有農曆年為出貨淡季，勢必要等到明年第2季，才能觀察出型鋼與特殊鋼後續基本面變化。

豐興今天開出最新盤價，國內廢鋼每噸上漲新台幣200元，而鋼筋與型鋼維持平盤，由於廢鋼成本上漲、下游產品售價沒跟著漲，第4季毛利率是否有下壓力道，值得觀察。（編輯：郭萍英）1081125