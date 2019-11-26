遊艇業回溫 業者看好重回過去業績高峰

中華民國對外貿易發展協會將於明年3月12日至15日舉辦2020年台灣國際遊艇展，26日舉辦展前記者會，由外貿協會祕書長葉明水（右3）與台灣遊艇工業同業公會秘書長張學樵（中）介紹本屆展覽。中央社記者廖禹揚攝 108年11月26日

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣遊艇外銷金額今年1到9月累計較去年同期成長逾24%，業者除既有歐美市場，也著手開發東南亞新商機，看好有望重回金融海嘯衝擊前水準。

中華民國對外貿易發展協會將於明年3月12日至15日舉辦2020年台灣國際遊艇展，外貿協會祕書長葉明水今天在展前記者會中表示，根據Global Trade Atlas統計，台灣今年1到9月遊艇外銷金額累計達1.86億美元，較去年同期大幅成長24.05%，目前80呎以上巨型遊艇外銷為亞洲第一、全球第四。

葉明水表示，明年遊艇展將在高雄展覽館及嘉信22號碼頭，是亞洲最大室內遊艇展。兩年一度的台灣國際遊艇展2018年共展出1000個攤位，吸引2萬多人次參觀，並展出65艘實船；不過，台灣遊艇工業同業公會秘書長張學樵表示，近年遊艇業復甦，做好的船幾乎都馬上要交船，現成能展出的船不多，「也是一則以喜、一則以憂」。

張學樵指出，遊艇業成交金額高峰約在2008、2009年，每年可達3億多美元，在金融海嘯衝擊後訂單下跌，近年再次出現復甦跡象，加上國內製造商設計船型改變、在美國建廠及售後服務中心等，帶動歐美訂單成長，相信明年銷量將進一步成長，有望接近過去高峰。

看好遊艇產業持續復甦，張學樵指出，去年發現國內較嚴重問題是泊位不足，目前國內已註冊遊艇約460多艘，但公營泊位僅300多個，除靠民間建設，政府也在積極尋找新設泊位地點，若能解決此問題，可望進一步帶動買氣。

台灣遊艇外銷占比約95%，外貿協會這次規劃展覽除強化國內頂級消費族群廣告投放及海上休閒推廣工作，也在國外展覽舉辦多場推廣說明會，針對重量級國外買主提供優惠措施，並鎖定未曾開拓的東南亞新市場，預期將有超過750名國外買主及2萬5000人次一般民眾參觀。

台灣國際遊艇展由經濟部國際貿易局與高雄市政府主辦，遊艇公會支持、外貿協會執行，今年鎖定6大看點，包括專業產業在地化、展覽形象國際化、品牌價值極大化、研發技術尖端化、市場行銷精準化及周邊活動多元化，不僅要將台灣產品推向國際，也希望落實國內親水教育，活化遊艇產業及海洋休憩文化。（編輯：黃國倫）1081126