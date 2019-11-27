昇陽半第4季不如預期 中美晶環球晶出清持股

（中央社記者張建中新竹27日電）再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體第4季業績恐將較第3季滑落，表現將不如預期，不僅中美晶與環球晶第3季已出清昇陽半持股，昇陽半內部人也於10月賣股。

受功率半導體客戶需求趨緩影響，昇陽半10月營收滑落至新台幣2.26億元，連續2個月業績滑落，創今年下半年新低。

昇陽半認為，這應是短期現象，只是功率半導體客戶需求何時回溫，仍待進一步觀察。法人預期，昇陽半第4季業績恐將較第3季滑落，難以達成原訂的持平目標。

受市場關注的是，曾是昇陽半第6大股東的中美晶，先前持有1956張昇陽半股票，持股比重1.48%，第3季已全數出清昇陽半持股。

此外，中美晶旗下的環球晶先前也持有1324張昇陽半股票，持股比重約1%，環球晶同樣在第3季出清昇陽半持股。

市場過去一度傳出，中美晶有意與朋程入主昇陽半，帶動昇陽半股價一度創下89.1元歷史新高價；隨著朋程、中美晶與環球晶出清持股，破除了市場傳言。

據公開資訊觀測站資料顯示，昇陽半內部人也出現持股鬆動情況，包括財務部門主管葉慧嫻與會計部門主管戴文玲等人及眷屬10月共自集中市場賣出175張持股。昇陽半後續營運表現備受市場關注。（編輯：張均懋）1081127