更多編輯台推薦新聞：
香港選舉泛民大勝 美媒：擊潰北京勝利妄想
兩岸

香港選舉泛民大勝 美媒：擊潰北京勝利妄想

美議員將推法案 允台灣人員在美政府機構秀國旗
政治

美議員將推法案 允台灣人員在美政府機構秀國旗

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

昇陽半第4季不如預期 中美晶環球晶出清持股

最新更新：2019/11/27 10:42

（中央社記者張建中新竹27日電）再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體第4季業績恐將較第3季滑落，表現將不如預期，不僅中美晶與環球晶第3季已出清昇陽半持股，昇陽半內部人也於10月賣股。

受功率半導體客戶需求趨緩影響，昇陽半10月營收滑落至新台幣2.26億元，連續2個月業績滑落，創今年下半年新低。

昇陽半認為，這應是短期現象，只是功率半導體客戶需求何時回溫，仍待進一步觀察。法人預期，昇陽半第4季業績恐將較第3季滑落，難以達成原訂的持平目標。

受市場關注的是，曾是昇陽半第6大股東的中美晶，先前持有1956張昇陽半股票，持股比重1.48%，第3季已全數出清昇陽半持股。

此外，中美晶旗下的環球晶先前也持有1324張昇陽半股票，持股比重約1%，環球晶同樣在第3季出清昇陽半持股。

市場過去一度傳出，中美晶有意與朋程入主昇陽半，帶動昇陽半股價一度創下89.1元歷史新高價；隨著朋程、中美晶與環球晶出清持股，破除了市場傳言。

據公開資訊觀測站資料顯示，昇陽半內部人也出現持股鬆動情況，包括財務部門主管葉慧嫻與會計部門主管戴文玲等人及眷屬10月共自集中市場賣出175張持股。昇陽半後續營運表現備受市場關注。（編輯：張均懋）1081127

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報