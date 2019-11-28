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iPhone明年新機傳超過4款 OLED面板韓廠供應

最新更新：2019/11/28 10:05

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果明年iPhone設計傳新進展。韓媒報導，明年新iPhone可能超過4款機型，其中一款支援5G通訊，最大尺寸可到6.7吋，新機種所需OLED面板由三星和LG Display供應。

韓國科技媒體網站ETNews報導，蘋果明年秋季將推出新iPhone機種，韓國三星電子旗下Samsung Display和LG Display將供應有機發光二極體（OLED）面板給蘋果，韓廠將成為蘋果新iPhone所需OLED面板獨家供應商。

報導引述業界人士預期，明年新iPhone螢幕尺寸可能有5.4吋、6.1吋和6.7吋設計，均採用OLED面板。報導並預期，明年蘋果可能推出超過4款新機種，其中一款將支援5G通訊規格。

從供應鏈來看，報導預估，三星將提供5.4吋和6.7吋OLED面板給明年新iPhone使用。至於6.1吋新iPhone所需OLED面板將由三星和LG Display共同供應。

蘋果明年新iPhone設計備受關注。國外科技網站MacRumors引述巴克萊（Barclays）分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）造訪亞洲供應鏈的研究筆記指出，明年蘋果可能推出名為iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max的新機種，其中RAM記憶體內建容量將提升到6GB，比目前的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的4GB容量要大。

此外，新機種iPhone 12 Pro系列將支援背面3D臉部辨識的感測元件，以及支援毫米波（mmWave）的5G頻譜規格。柯蒂斯預期，5G版iPhone可能在明年9月亮相。

國外科技網站Appleinsider日前引述科技部落客格斯欽（Benjamin Geskin）推特貼文指出，蘋果正在測試樣品，明年新iPhone可能採用臉部辨識Face ID，此外天線設計材質改變，用以支援5G。

展望5G版iPhone出貨表現，美系外資法人日前預期，明年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第一年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。（編輯：趙蔚蘭）1081128

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