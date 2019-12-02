台綜院10月電力景氣亮綠燈 估第4季GDP上看2.8%

（中央社記者吳柏緯台北2日電）台商回流與轉單效應持續帶動內需成長。台灣綜合研究院今天指出，10月的經濟成長率預估值為2.6%，第4季的經濟成長率介於2.6%到2.8%。

台灣綜合研究院結合台電公司各行各業的高壓以上電力售電量與自用發電設備自用發電量數據，反映國內9成的經濟生產活動，以此推估國內每月經濟成長數據並建構電力景氣指數（EPI），解讀台灣經濟景氣狀況。

台綜院指出，10月份因國內資本投資與台商回流帶動內需成長，同時又因全球供應鏈重組帶來的貿易轉單效果，整體電力景氣指數燈號表現良好，維持穩定綠燈，經濟成長表現較9月份成長率2.7%，微幅下修0.1個百分點，成長率預估值為2.6%。

若從產業類別分析，台綜院表示，製造業整體用電表現跌幅逐漸縮小，同樣呈現綠燈。主要產業中，因半導體製造業直接投資增加以及旺季備貨效應，出口創歷年單月新高，生產與外銷表現亮眼，電力景氣燈號連續兩個月呈現轉趨熱絡的黃紅燈號。

至於化學材料製造業，台綜院指出雖由於全球景氣趨緩，主要產品價格維持低檔影響上游業者獲利，但石化中下游與相關產業生產動能已有改善，電力景氣燈號維持平穩的綠燈。至於鋼鐵業，雖受制於貿易保護措施，電力景氣燈號依舊維持黃藍燈，但國際鋼鐵市況氛圍轉佳，國際報價相繼回升，將有望反轉改善。

台綜院指出，第4季開始的國際負面影響因素逐漸改善，國內半導體先進製程需求持續熱絡，以及台商回流投資貢獻效果陸續顯現，實體經濟生產活動正逐漸改善。

台綜院估第4季經濟成長表現持穩，整體展望朝正向發展，經濟成長率預估值應可介於2.6%到2.8%之間。（編輯：鄭雪文）1081202