反駁韓4萬公司倒閉說 經部：公司工廠數皆成長

國民黨總統參選人韓國瑜日前稱今年台灣有4萬家公司要倒閉，恐導致40萬勞工失業；經濟部2日澄清，今年公司及工廠數皆呈淨成長。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜日前稱今年台灣有4萬家公司要倒閉，恐導致40萬勞工失業；經濟部今天澄清，今年公司及工廠數皆呈淨成長。

經濟部今天發布新聞稿澄清，6個月以上未營業、或沒有稅籍的殭屍公司沒有勞工，解散並不會導致任何勞工失業，新聞稿並指出，因應防制洗錢，請包括高雄市政府在內的各地方政府加強清查殭屍公司，高雄市經發局也曾針對公司解散數上升說明，是為配合中央解散未營業公司的政策。

經濟部說明，今年1至9月，解散公司為2萬9362家，若扣除1萬1522家殭屍公司，公司解散數與往年相較並無異常。此外，截至今年9月，公司新設家數為3萬871家，公司數仍呈現正成長。

此外，經濟部針對歇業工廠部分，表示去年工廠歇業家數為3858家，新登記工廠家數4514家，淨增加656家；今年1至10月工廠家數也淨增加1009家。經濟部強調，公司及工廠數都是正成長，不會有40萬人失業，且預期就業機會將增加。

針對部分學者稱台灣GDP成長為虛胖，經濟部也澄清，美中貿易衝突加速台商回臺投資擴廠，使民間投資大幅成長7.61%，創下近6年最高，除有助國內投資、生產及出口，也帶動國內產能提升，以國內生產取代部分進口，可能減少對進口的依賴，形成「正向循環」。

且與亞洲四小龍相比，台灣出口減幅相對輕微，累計今年1至10月，出口衰退2.4%，相較於韓國（年減10.4%）、新加坡（年減6.1%）與香港（年減7.1%），經濟表現相對穩健抗跌。

至於今年第3季製造業產值較去年同期衰退，經濟部指出，美中貿易戰確實影響全球經濟成長，造成國際原物料價格走低，連帶衝擊台灣傳統產業生產動能；但今年第3季積體電路業產值達3960億元，年增5.13%，電腦電子產品及光學製品業產值年增更達25.85%，為民國100年第4季以來最大增幅，且在供應鏈重組趨勢下，製造業後續成長動能可期。

經濟部強調，外部情勢變化牽動全球貿易及經濟走向，但從今年的經濟成長率看來，台灣經濟相對其他國家仍穩健成長，經濟部將密切關注關注國際經貿情勢，全力吸引國內外企業投資台灣，將國際經貿變局，轉化為台灣經濟成長的關鍵契機。（編輯：楊凱翔）1081202