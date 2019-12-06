宏達電11月營收5.5億 月減幅度放緩

（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電今天公布11月自結合併營收新台幣5.5億元，月減約16%，衰退幅度已較10月放緩，年減約62%，累計前11月合併營收94.1億元，年減約57.98%。

宏達電11月自結合併營收新台幣5.5億元，月減約16%，連續2個月衰退，但較10月自結合併營收新台幣6.6億元、月減48%，月減幅度已放緩。

市場推估，智慧型手機市場競爭，加上VR和5G領域的產品尚未擴大規模，區塊鏈手機等新品利基市場有限，因此11月營收仍處於衰退狀況。

美國黑色星期五感恩節消費旺季於11月下旬起跑，宏達電於11月28日至12月2日在美推出優惠價，台灣地區則在12月推出另一波年末優惠方案，預期將吸引更多人體驗VR，也有望在12月挹注營收。

在智慧型手機方面，全新HTC Desire 19s於11月在台上市，瞄準中階市場；在區塊鏈手機方面，宏達電與Binance（幣安）日前也宣布合作推出全球第一款支援Binance Chain（幣安鏈）的聯名加密智慧手機。

宏達電並持續耕耘VR領域，日前將VIVE相關硬體設備導入企業應用後，再與沉浸式聯合平台The Wild共同協助adidas建立虛擬實境零售空間，旗下VIVELAND團隊取得位於美國紐約的ARVI所開發設計的VR密室逃脫遊戲及後續VR密室逃脫遊戲作品的獨家代理權。

此外，宏達電今天宣布推出全球首款無線跨平台內容串流模式VIVEPORT串流Beta版(VIVEPORT Streaming)服務，實現PC端的VR內容無縫串流至一體機VR虛擬實境裝置，VIVE Focus Plus或Wave平台設備用戶可在其獨立的VR一體機設備上使用2000多款VIVEPORT內容，其中包括超過300款的VIVE Wave平台內容，以及成千上萬款來自於其他PC VR平台的內容。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，過去總受限於運算能力與內容不足的一體機VR用戶，現在可以透過最新VIVEPORT串流服務推出，實現消費者可透過輕便的VR虛擬實境裝置即可無線瀏覽PC VR內容，也代表未來再透過雲端運算即可輕鬆即時串流VR內容至用戶手上設備的時代不遠了。（編輯：楊玫寧）1081206