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自行車雙雄11月營收成長 看好電動自行車續衝

最新更新：2019/12/10 17:56

（中央社記者潘羿菁台北10日電）自行車雙雄巨大與美利達公告最新營收，受惠於歐美市場電動自行車銷售暢旺，兩家公司11月營收維持年增格局，展望未來，美利達直言，電動自行車高速成長趨勢不變，帶動後市樂觀。

巨大11月營收為新台幣53.65億元，年增6.24%，不過月減3.74%，累計前11月營收585.97億元，年成長5.57%，法人估計全年度有望站上600億元大關，創下連2年600億元紀錄。

巨大表示，11月自有品牌銷售主要成長來自捷安特歐洲公司、美國公司及捷安特中國公司，傳統自行車及電動自行車都有成長。

美利達11月營收為20.23億元，年增9.62%，較上個月衰退24.54%，主要是受到美國耶誕假期影響船期班次，累計前11月營收為256.10億元，年增7.68%；至於今年前11月總銷售台數為97.17萬台，年減10.07%，台灣廠出貨台數為73.91萬台，也較去年同期衰退15.47%。

銷售量下降，不過總營收卻是逆勢成長，美利達說，主要是接單價格上漲彌補銷量缺口，公司向來定位為中高階市場，儘管今年整體環境受到美中貿易戰干擾，卻不影響中高階自行車需求。

美利達進一步說，受惠於歐美市場興起電動自行車運動風，推升該類型產品接單暢旺，反映在今年前11月電動自行車實際出貨年增率高達58%，目前工廠稼動率滿載，後續將針對既有產線做產品調配，另外，考慮擴充新線因應電動自行車需求，對於明年展望，電動自行車預料將會維持高速成長，成為拉動業績成長主力。（編輯：楊凱翔）1081210

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