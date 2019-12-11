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美對中加徵關稅期限逼近 台股震盪恐加大

最新更新：2019/12/11 07:44

（中央社記者吳家豪台北11日電）美國對1600億美元中國進口商品加徵關稅的期限15日逐漸逼近，投資人權衡美中貿易談判相互矛盾的訊號，美股今天小跌作收；法人認為，台股高檔震盪恐加大，短線追價須謹慎。

美股道瓊工業指數下挫27.88點或0.1%，以27881.72點作收；標準普爾指數小跌3.44點或0.11%，收在3132.52點；科技股那斯達克指數下跌5.65點或0.07%，收8616.18點。

台股10日蘋概三王等權值股腳軟，加權指數高檔震盪，終場下跌32.93點，收在11627.84點，跌幅0.28%，成交值新台幣1033.11億元。自營商買超1.71億元，投信賣超1.5億元，外資及陸資賣超27.32億元；三大法人合計賣超27.11億元。

半導體封測大廠日月光投控自結11月合併營收384.56億元，年增1.3%。法人預估，明年第1季日月光投控在半導體封裝測試業績，可望較往年同期小幅成長。

超商類股的統一超商布局健康飲食，掌握外食需求，11月營收年增4.54%；全家便利商店鮮食、年菜預購以及包裹代收3動能發威，11月營收年增7.98%。

電信三雄公布11月財報，台灣大11月每股盈餘0.37元贏過中華電信的0.36元、遠傳電信的0.23元，台灣大前11月每股盈餘也以4.2元蟬聯冠軍。

法人表示，市場觀望美中協商進展，美股漲多整理，對台股影響偏中性，目前大盤站穩在均線之上，技術指標上揚，有利偏多操作。但台股價量背離，恐使大盤高檔震盪機會升高，短線追價須謹慎。（編輯：張均懋）1081211

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