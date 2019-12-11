百德12月業績估衝新高 明年看增近9成

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）百德機械11月起認列Winbro集團營收，12月機台交貨集中，法人預估12月業績可衝到新台幣4億元創新高，第4季可轉盈，明年業績看增近9成。

百德11月起認列正式併購Winbro集團營收，單月營收達到新台幣2.57億元，比10月1.69億元成長52%，較去年同期1.45億元大增77.3%。

展望12月和第4季，本土法人預期，12月工具機台出貨較集中，加上持續認列Winbro集團營收，預估單月業績可到4億元，創新高可期，第4季較高毛利航太產品助攻，單季可望轉盈。

展望明年業績，法人預估明年持續受惠Winbro集團營收貢獻，加上綜合加工機出貨穩健，預估明年業績可到33億元，較今年成長87%以上，上看89%，創新高可期，航太應用將是明年主要成長動能。

Winbro集團營運據點位於英國與美國，擁有250名員工，相關機器設備和技術服務主要用於加工燃氣渦輪發動機的熱段零組件冷卻孔，主要客戶包括全球燃氣渦輪發動機製造商，應用在航空和能源電廠地面燃氣渦輪機設備。

法人指出，百德併購Winbro之後，航太應用占比可大幅提升到46%，車用占比約17%，3C應用占比約8%。Winbro在航太客戶包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）、GE Aviation、Honeywell等。

百德主要從事綜合加工機產品研發、製造及銷售。主要為金屬類、非金屬類等材質切削機具，產品應用在機械、國防、汽車、航太、電子、模具、醫療等零件加工。（編輯：張均懋）1081211