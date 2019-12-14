董事新規牽動金控改選 財部：爭取公股最大權益

（中央社記者劉姵呈台北14日電）為強化董事專業及穩定，金管會規定，資產規模達新台幣1兆元以上金控與銀行，自然人董事應有較高的比率，牽動彰銀等多家金融機構改選。財政部強調，將積極爭取公股最大權益。

立法院財委會將於16日上午邀請財政部部長蘇建榮、金融監督管理委員會主委顧立雄就「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」專題報告，並備質詢。

根據金管會提供的報告指出，自去年修訂金控銀行負責人資格條件準則，明訂銀行及金控應有的自然人董事席次，如總資產未達1兆元以上者，董事在5人以下者，應有2人，人數超過5人者，每增加4人應再增加1人。

另，總資產達1兆元以上，董事在5人以下者，應有3人，人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，但董事全體人數超過13人者，得為5人。惟政府或單一法人直接或間接持有100%股份的金控或銀行排除適用，董事任期於今年7月1日尚未屆滿者，得自任期屆滿時始適用。

依照此規定，明年將改選的金融機構，包括彰銀、台中銀、合庫金、永豐金、玉山金、新光金及富邦金等；其中較受外界關注的狀況為，新規定可能因此稀釋公股代表董事席次，也會對各陣營的選舉策略及席次布局產生影響。

對此，財政部表示，金管會為強化金融市場監理，提高董事專業度及穩定性，明定增加自然人專業董事席次，雖有稀釋公股代表情況，且可能影響未來調整的彈性，但仍會配合政策辦理。

不過，財政部指出，對於自然人專業董事應由何方提名、併同獨立董事或一般董事選舉、自然人專業董事未獲當選應如何調整等相關問題，建議金管會要明確規範，以利後續遵循。

財政部強調，會支持公股法人代表選任，並得視適任情形檢討調整，所獲董事酬勞均繳國庫挹注政府盈餘，以配合政策及股權投資效益最佳化為目標。

財政部表示，會就所投資公股民營金融事業的董事選舉，積極爭取其他認同公股的股東支持，取得最大席次，以維護公股權益。（編輯：郭萍英）1081214