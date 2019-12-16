董事新規牽動彰銀改選 顧立雄：可多提1席獨董

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會規定金融機構自然人董事應有較高的比率，立委今天質疑，恐影響彰銀等公股行庫經營權。金管會主委顧立雄建議，彰銀目前有3席獨董，可多提名1席獨董。

立法院財委會於上午邀請財政部部長蘇建榮、金融監督管理委員會主委顧立雄專題報告「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」，並備質詢。

金管會去年針對金控與銀行推出自然人專業董事制度，並於今年7月開始實施，其中，自然人董事新制將影響明年公股銀行彰化銀行、合庫銀行改選結果。民進黨立委吳秉叡今天質詢時擔心，自然人董事不像公股法人代表會服從政府決策，恐有叛變之虞。

蘇建榮表示，明年要進行董監事改選的有合庫金及彰化銀，合庫金較無問題，但彰銀可能較有問題。

也就是說，彰銀自然人的專業董事席次需要4席，但目前彰銀董事持股名單中有公股代表與台新金，屆時改選要如何認定過半席次，將影響彰銀的經營權歸屬。

顧立雄表示，金管會要求金融機構強化自然人董事席次，主要是針對民營金控與銀行，要改善大股東背後指導董事如何執行業務的問題，目前台銀、土銀、合庫銀及輸銀等100%公股行庫無此問題，較有問題的是泛公股銀行。

顧立雄說，財政部只是泛公股銀行其中一個大股東，並不是唯一股東，與民營銀行沒有太大的不同，他認為，「董事都是基於專業執行業務，要為股東、客戶、公司的利益考量，甚至要考慮落實企業社會責任，是否要以大股東利益作唯一考量，仍有待論證。」

他進一步強調，在原本就已經有自然人董事的情況下，是有彈性的，不需要修章就是能增加獨董，且獨董選舉、提名都有既定規範，像是金管會要求審計委員會都要是獨董，在現行很多運作上也是以獨立董事來含括自然人董事。

顧立雄指出，若酬勞要歸給財政部，可以用合約關係來運作，財政部可以用提名獨董來符合自然人董事規定，也可涵蓋現在彰銀的問題。他建議，彰銀目前有3席獨董，可多提名1席獨董，也可運作。

對於公股派自然人董事，是否會有無法服從的問題，顧立雄則強調，只要推獨董制，都會有此問題，因為獨董都是自然人，會發生跟原來支持大股東想法意見不一致的情況，「但金融業強調專業，因此有專業董事的考量，與獨董考量是一致的」。

金管會2018年10月修訂金控銀行負責人資格條件準則，明訂銀行及金控應有的自然人董事席次，總資產未達1兆元以上者，董事在5人以下者，應有2名自然人董事，人數超過5人者，每增加4人應再增加1人；總資產達1兆元以上，董事在5人以下者，應有3名自然人董事，人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，但董事全體人數超過13人者，得為5名自然人董事。（編輯：林孟汝）1081216