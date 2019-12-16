群創捍衛技術專利 再告陸廠惠科侵權

（中央社記者潘智義台北16日電）群創光電今天表示，大陸顯示器廠惠科大尺寸電視面板再次侵犯群創專利，10日已向瀋陽中級人民法院再提3件專利侵權訴訟。董事長洪進揚並嚴厲譴責惠科屢次罔顧知識產權，要求法院核發禁制令。

洪進揚今天透過新聞稿表示，希望法院禁止惠科生產及銷售侵權的電視面板，並尋求實質性損害賠償。

群創說明，大尺寸電視面板是品牌客戶的肉搏戰產品，侵權累犯惠科金渝光電生產大尺寸面板再次侵犯群創專利。

群創光電已於2018年2月12日向廣州知識產權法院、寧波市中級人民法院遞狀起訴惠科，期間惠科以其專利反濫訴群創專利侵權，該濫訴案件因惠科專利全數被認定無效，而於今年6月被裁定駁回。訴訟20個月期間，惠科絲毫無溝通誠意以解決產品侵權問題，仍持續生產侵權產品牟利。

洪進揚表示，群創光電於多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利布局，呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開、公平競爭。此次向瀋陽中級人民法院再提訴的惠科侵權產品，與先前訴訟案中的產品皆不同，證明惠科不僅持續生產侵權產品，對於新開發的面板，也不改其侵權行為。

他強調，合理懷疑惠科仍持續剽竊群創明星商品，群創將對這樣的行為持續蒐證，採取一切必要的法律行動。

群創進一步表示，惠科罔顧知識產權不只一家受害，深圳華星光電也於今年4月26日在深圳中院對惠科提起專利侵權訴訟，涉案產品含括惠科23.6吋、32吋、43吋以及50吋液晶面板，基本覆蓋惠科所有量產並銷售的主流液晶面板尺寸；深圳中院於11月中旬發布訴中禁令，要求惠科立刻停止生產侵權產品，足見惠科罔顧知識產權行為，已經到了無法漠視的程度。

群創指出，惠科多次被同行指控侵權，惠科卻持續漠視，恣意妄為，引起顯示器業者公憤。群創已準備好在法庭上迎戰「惠科」，捍衛群創技術專利、研發心血與公司聲譽，並確保客戶與消費者權益。

群創要求惠科即刻停止侵權行為，杜絕侵權事件再發生，全面停止生產侵權產品，銷毀相關庫存及生產設備，停止任何侵犯知識產權的新產品開發行為。（編輯：林孟汝）1081216