國發會率新創團隊赴越南 開拓新南向商機

（中央社記者潘姿羽台北16日電）國發會主委陳美伶12月14日至16日赴越南胡志明市，並帶領17家新創團隊出席電商新趨勢論壇等活動，她表示，台越關係相當緊密，期許越南的電商平台能與台灣新創團隊密切合作，共創雙贏。

國發會今天發布新聞稿指出，陳美伶除了帶領新創團隊參訪越南最大本土電商平台Tiki及西貢創新中心，出席台越電商新趨勢論壇，也參加台越新創企業交流媒合會。

陳美伶表示，越南近年來電商市場發展快速，網路交易占國內生產毛額（GDP）的4%，未來電商市場商機可期，而台灣也有許多優質的新創團隊開發金流、資安、行銷等新技術，能夠解決電商平台目前發展的問題；希望台灣新創與越南電商合作共創雙贏，並開拓新南向市場商機。

越南商工總會（VCCI）副主席Vo Tan Thanh也在台越電商企業交流媒合會表示，越南經濟成長快速，上網人口已達到6400萬人，加上年輕人口多，喜歡使用新科技，電商市場規模已接近百億美元，未來料將高速成長，希望台越能加強合作。

陳美伶致詞表示，這次媒合會只是一個起點，未來會支持更多的台越交流與媒合活動，盼開創更大商機。

媒合活動方面，台灣團隊包括Add2 Interaction、Jajambo樂播科技、本物、嘖嘖募資、ChargeSpot，dentall全球牙e通、沃爾客可可、智能耳聰、熊阿貝教學、恆星文創及idrip等，越南方面則有Lazada、Fado等電商，會場設有展區，雙方交流十分熱絡。（編輯：郭萍英）1081216