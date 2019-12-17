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5G競標第6天 第52回合暫總標金369.13億元

最新更新：2019/12/17 11:29
5G第一波釋照17日競標進入第6天，第52回合總標金為新台幣369.13億元。（中央社檔案照片）
5G第一波釋照17日競標進入第6天，第52回合總標金為新台幣369.13億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北17日電）5G第一波釋照今天競標進入第6天，正式啟動第一階段加速機制，第52回合總標金為369.13億元，最熱門的頻段3.5GHz暫得標金358.83億元。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由於28GHz和1800MHz仍有區塊無業者出價，靠著最熱門的頻段3.5GHz競爭，暫時總得標金在第23回合超越底價300億元，業界認為這次的競標偏向冷靜、理性。

今天競標進入第6天，第52回合總標金為369.13億元，最熱門的頻段3.5GHz暫得標金358.83億元，28GHz暫時得標10個區塊，暫得標金10.3億元，1800MHz尚無人出手。

本次競價包含3頻段，1800MHz、3.5GHz及28GHz，國家通訊傳播委員會（NCC）將其劃分為53個區塊，其中，3.5GHz頻段釋出270MHz以10MHz、27個區塊劃分，28GHz頻段釋出2500MHz以100MHz、25個區塊劃分，而1800MHz頻段釋出單一區塊20MHz（上行下行各10MHz）。

為了讓標金合理、速度加快，NCC參考國外競標做法，導入加速機制；且由於今天正式啟動第一階段加速機制，開始每回合的出價，需求頻寬只能下修目標數量不能上修，市場預期，本週的5G競標將增添更多火花，競標落幕的機率也增高。

市場評估，5G的標金不至於超過4G第一波釋照的決標金額1186.5億元，但很有可能會比預算收入的440億元更高。（編輯：黃國倫）1081217

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