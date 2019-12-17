台電仁愛路土地招標 有望創造資產價值30億元

（中央社記者潘羿菁台北17日電）台電位於台北精華地段仁愛路二段土地規劃公開招標，兩塊土地合計規劃總銷售面積逾4000坪，台電估計可望增值新台幣30億元資產，戴德梁行總經理顏炳立直言，小基地堪稱是「瘦一點的林志玲」。

台電今天舉行招商說明會並邀請戴德梁行做招商顧問，針對台北市仁愛路二段資產招標，分為大、小兩塊基地，大基地土地面積為352.41坪、小基地145.50坪，擬規劃銷售面積分別為3014坪、1083坪，台電將分回大基地土地，將來作為辦公大樓，擬規劃地上13層、地下3層，至於小基地則是開放給外部投資人、得標者自行規劃物件。

顏炳立表示，本來市場擔心選舉前房市交易量會縮小，不過，到目前為止，移轉棟數持續增溫，可見剛性需求撐盤為主，又以獵地動能更為強勁，「五年前購入擺到現在，可以自然增值三成」，目前在「地」以稀為貴情況下，台電今天的仁愛路招標，其地點堪稱是蛋黃中的蛋黃，用白話文講就是「瘦一點的林志玲」。

戴德梁行認為，儘管小基地土地面積僅145.50坪，不過，緊鄰旁邊的連雲街有屋齡超過30年的老舊公寓，可與當地地主洽談共同都市更新。

台電取得大基地辦公大樓後，未來不考慮自行出售，因此目前估計對於台電資產增值約30億元。

目前台北仁愛路土地每坪行情約400萬至500萬元，但由於得標者後續還要繳交差額價金，外界估計底標價格將落在1億元上下，整體開發案內容預計在本月底正式公告、明年3、4月截標。

另外，台電規劃本週四召開位於台北市松山、南港交界處的「南港北部儲運中心公開徵求都市更新實施者」，土地面積約1.56公頃，產權99%為台電所有，估計有望創造總投資金額上看300億元。（編輯：郭萍英）1081217