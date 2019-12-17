產業廢棄物違法傾倒 恐影響申請租稅優惠或補助

（中央社記者廖禹揚台北17日電）彰化檢方查緝空地遭傾倒廢棄物案件，起訴卜蜂公司多名幹部及相關業者；經濟部表示，若業者有違反環保法規相關「前科」，申請經濟部相關租稅優惠或補助時都會列入考量。

彰化檢警追查芳苑鄉、埤頭鄉多處空地遭棄置廢棄物案件，發現污泥來自多間食品廠，廢棄物處理業者收受食品污泥後，未依規定處置，反將一萬多噸污泥棄置側溝、沖入河川。相關廢棄物處理業者與明知此事仍與業者合作的卜蜂公司多名幹部遭檢方起訴。

經濟部次長林全能今天出席活動受訪表示，此事目前依個案處理，他強調，所有產業廢棄物都必須按照事業廢棄物再利用管理辦法處理。

媒體關心若類似個案層出不窮，經濟部作為產業主管機關，是否有法可管，林全能表示，除輔導業者按照相關法規處理事業廢棄物，若有個案違法，後續也會有連結機制，審核業者申請產業創新條例租稅優惠，或是經濟部相關補助時，都會列入考量，不會給予相關優惠。

檢方調查結果顯示，食品業者交付處理的食品污泥，在沒有進行任何處理狀況下，經掮客交給清運業者隨地處置，棄置地點包括彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉等10處農地。除卜蜂公司外，檢方仍在追查其他食品業者是否知情。（編輯：楊玫寧）1081217