5G競標加速機制開跑 總標金達388.90億元

（中央社記者吳柏緯台北17日電）NCC今天啟動5G競標加速機制，不過稍早結束的第6天競標結果，象徵明天將繼續展開第7天的競標。5G競標今天暫時總標金為388.90億元，尚未衝破400億元大關。

5G第一波釋照從10日上午9時正式開跑，目前已經經過了6天共60回合的競標作業。3.5GHz、28GHz、1800MHz三個標的的底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）預計可達到440億元。

有別於前5天的競標，今天早上9時開始的第6天競標，導入了加速機制，即從今天進行的51回合開始到60回合，每回合能夠提出的需求頻寬不能超過前一天，即41回合到50回合間，提出需求的最高上限。NCC盼透過限制上限的方式，促使電信業者亮出底牌，加速競標程序。

根據下午4時，第60回合的開標結果，3.5GHz所釋出的270MHz頻寬已經暫時全數標出，暫定的總標金為375.51億元，較昨天的第5天競標結果，增加約20億元。而每單位的價格則從13.29億元成長至14.11億元。

高頻段的28GHz在沉寂了2個競標日後，今天也再度有所進展，暫時標出了1300MHz，較昨日增加300MHz，暫時得標金額為13.39億元。至於1800MHz仍舊一片靜默，過去60個回合沒有收到任何一張標單投標，暫時標金仍為0元。

今天競標結束後，總標金來到388.90億元，較昨天增加約23億。市場預估明天將可輕鬆垮過400億元門檻。（編輯：楊凱翔）1081217