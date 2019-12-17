川普威力有多大 去年國人赴美中工作人數雙降

（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處今天公布2018年國人赴海外工作人數達73.7萬人，值得注意的是，有「狂人」之稱的美國總統川普上任後，不只政策大變動，更點燃美中貿易戰火，使得去年國人赴美中的工作人數雙雙下降。

觀察2018年國人赴海外工作的國家地區別，以赴中國大陸（含港澳）40.4萬人最多、占了54.9%，赴東南亞11.2萬人、占15.2%，赴美國則有9.5萬人、占12.9%，三者合計共占8成3。

而在國際情勢、政策改變等因素影響之下，主計總處指出，107年國人赴海外工作人數達73.7萬人，較106年增加1000人，其中赴東南亞增加3000人，赴中國大陸、美國則分別減少1000人及6000人。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，其實國人赴中國、美國工作人數下降，都與川普的作為有關。

潘寧馨指出，2017年川普上任後，簽署「買美國貨、僱美國人」的行政命令，並提高核發給外國人非移民簽證的門檻，造成國外僱員申請工作簽證的核准率自2017年第4季便大幅下降，也直接影響2018年的外國人赴美工作情況。

而國人赴中國工作人數連5年下降，2018年跌至40.4萬人，為2008年以來的低點，潘寧馨表示，一是中國近幾年工資、環保等企業經營成本節節升高，使得台商在中國投資下降，因此赴中國工作人數近幾年都往下走。

另外，川普點燃美中貿易戰火也是重要關鍵，潘寧馨表示，很多台商考量美國加徵關稅後，將面臨成本提高的威脅，開始考慮減少在中國的投資，重新做全球布局、產能移轉，導致赴中國工作人數下降，並連帶推升赴東南亞工作的人數。

若拉長時間來看，2009年至2018年間，赴海外工作者增加7.5萬人，平均年增率為1.2%，除了赴中國大陸減少5000人外，其餘均呈增加，東南亞增加3.5萬人，美國也增加1.1萬人，其他地區增加3.3萬人。

潘寧馨總結，全球化時代之下，各國企業會去尋找成本低的地方進行投資，連帶的赴海外工作人數也會增加，這樣的情況全球皆然；台灣赴海外工作人數趨勢往上走，但就業人數同步增加；進一步觀察赴海外工作人數占總就業人數比率，近幾年微降，顯示並無人力外流嚴重的情況。

至於外界關注的人才外流議題，潘寧馨也說明，2018年赴海外工作者當中，教育程度是大專及以上者有55.4萬人、占75.3%，不過赴海外的專上程度就業者占總專上程度就業者的比率從2009年的10.2%，降至2018年的9.5%，因此看不出有特別的人才外流跡象。（編輯：楊凱翔）1081217