宜進股臨會通過處分案 5.5億獲利明年首季入袋

（中央社記者潘羿菁台北18日電）宜進股東臨時會今天通過台南廠土地與建物出售提案，宜進表示，目前已跟買主簽署買賣合約，目標明年2月中旬完成交易案，屆時處分利益新台幣5.5億元有望入袋。

宜進先前舉行重大訊息說明會，提到台南廠受限於機器設備老舊，一般規格的加工絲，生產毛利較低導致部門連年虧損，儘管公司努力降低成本，仍無法扭轉虧損，因此計劃在2020年1月1日起停止生產。

台南廠每年產量約1.8萬噸，占公司營收約15%；未來處分後，預料公司明年度營收將會下降，不過也因為打掉虧損事業，其毛利率有望大幅上升。

儘管宜進將關閉母公司唯一紡織製造產能，不過旗下子公司的宏洲與光明依舊布局紗線市場。

目前台南廠出售價格約16.04億元，預估處分利益約5.5億元，最快也要等到明年2月中旬才能完成交割。此外，今年7月以6.28億元將閒置土地8000坪出售給富邦媒，處分利益1.7億元，現階段尚未完成交割，若趕不及在今年底完成，等於明年第1季宜進將一口氣進帳2筆不動產處分利益。

展望明年，宜進坦言，紗線事業苦於布廠外移到越南，以及美中貿易戰帶來市場不確定性仍高，本業依舊偏保守，恐需要短暫「度小月」。（編輯：趙蔚蘭）1081218