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林百里：共創AI 未來10年勝過去30年

最新更新：2019/12/18 19:06
廣達電腦董事長林百里（右3）18日在旺年會表示，員工要一起共創人工智慧（AI）大未來，迎接2020年，AI有關的產品技術是重點，廣達的未來不是夢。中央社記者潘智義攝 108年12月18日
廣達電腦董事長林百里（右3）18日在旺年會表示，員工要一起共創人工智慧（AI）大未來，迎接2020年，AI有關的產品技術是重點，廣達的未來不是夢。中央社記者潘智義攝 108年12月18日

（中央社記者潘智義台北18日電）廣達電腦董事長林百里今天在旺年會表示，員工要一起共創人工智慧（AI）大未來，未來10年將比過去30年有更多成果，未來一步一步如何走下去都看得很清楚，是過去從沒有的經驗。

林百里指出，今年業績有很好的數字，但受限法令，不能透露，大家一起在大風大浪裡成長，努力往前走，讓廣達的研發成果有非常多的領先，超越競爭者的好東西，往後會有更好的成長；迎接2020年，AI有關的產品技術是重點，廣達的未來不是夢，AI不是夢。

他說，廣達要做A級的公司，技術領先在別人還沒開發的產品，努力一定會有成果，相信明年會更好。

廣達副董事長梁次震說，過去一年很有進步，尤其為了因應美中貿易戰變局，大家用盡方法找到解決方案；現在大家應把精神放在研發上，開發未來幾年的新技術，廣達要做A級甚至A+級的公司。

梁次震說，身體健康是前進的原動力，睡眠好、有充足的氧氣是健康的根本，希望大家照顧好身體。（編輯：林興盟）1081218

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