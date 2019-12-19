總統出席台北國際音響大展 鼓勵跨界應用

（中央社記者吳家豪台北19日電）總統蔡英文今天出席第40屆台北國際音響暨藝術大展開幕典禮致詞表示，科技創新讓藝術體驗發展出更多可能性，政府積極鼓勵業者發展跨界應用，加強產業鏈之間的串連。

總統說，台北國際音響暨藝術大展今年邁入第40屆，每年規模都越來越大，也越來越有特色，要感謝台北市電器商業同業公會理事長廖全平的用心，也感謝公會一直扮演業者與消費者之間的橋梁，帶領產業不斷成長。

蔡總統指出，好的音樂會為生活帶來很多色彩，人生某個階段可能有一首常聽的歌，聽到會有走進時光隧道的感覺。台灣現在設計與藝術實力很強大，加上科技創新讓藝術體驗發展出更多可能性，政府也積極鼓勵業者發展跨界應用，加強產業鏈之間的串連。

蔡總統表示，今年文策院正式揭牌，可以帶動文創產業發展。在這波跨領域虛實整合的影音視聽之中，好的音響可以讓人身歷其境，也是讓整個視聽饗宴更上一層樓的重要關鍵。

她也強調，產業升級會不斷突破，科技應用也會不斷創新，無論是什麼年代或藝術內容，好的音樂一定會讓人們感動，而且歷久彌新。

蔡總統參加開幕典禮後進行展間巡禮，未接受媒體訪問即離去。

第40屆台北國際音響暨藝術大展於12月19日至22日在台北圓山大飯店展出，主辦單位台北市電器商業同業公會表示，今年在國家級場地包下超過百間專業展房，並邀請國內外知名品牌和自創品牌聯合展出產品，包括Hi-End音響、Hi-Fi音響、AV影音及周邊、黑膠唱片、藍牙耳機及喇叭數位串流配件等。

台北市電器商業同業公會指出，為了使音樂愛好者能在展覽期間一飽耳福，各展房呈現特色旗艦音響，更有多間展出超過千萬元的頂級音響系統，讓發燒友可以體驗高品質音樂。（編輯：張均懋）1081219

總統蔡英文（左）19日在台北圓山大飯店出席「第40屆台北國際音響暨藝術大展開幕典禮」，與台北市電器商業同業公會理事長廖全平（右）合影。中央社記者徐肇昌攝 108年12月19日

總統蔡英文（前中）19日在台北圓山大飯店出席「第40屆台北國際音響暨藝術大展開幕典禮」，並在業者導覽下現場參觀麥克風器材。中央社記者徐肇昌攝 108年12月19日