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台越投保協定更新 經長預期投資越南腳步加快

最新更新：2019/12/19 13:06

（中央社記者廖禹揚台北19日電）新版台越投資保障協定（BIA）完成簽署，經濟部長沈榮津今天表示，預期台商投資越南腳步將越來越快，並透露仍在努力與其他新南向國家洽簽新版BIA，為台商布局奠基。

睽違26年，新版台越投保協定18日在台北完成簽署，將擴大台商在越南投資保障範圍，並提供爭端解決機制，經濟部長沈榮津今天出席經濟部部務會議前受訪表示，預期台商對越南投資將加快腳步。

沈榮津說，因應美中貿易戰，台商轉移生產基地布局，中低階產線多規劃轉移至新南向國家，經濟部會繼續以新南向國家為主要目標，洽簽新版BIA，目標國為吸引台商到當地投資，洽簽意願也會提高。

台灣過去與新南向各國已簽定的BIA歷史已久，在政府積極推動新南向政策下，2017年及2018年分別與菲律賓、印度重新簽約。

美中貿易紛爭為全球經貿環境增添許多不確定性，美中日前雖表示已達成第一階段貿易協議文本，但據外媒報導，美國商務部有意進一步緊縮美企供應華為晶片或其他關鍵零組件的出口管制，雙方角力暗潮洶湧。

對此，沈榮津表示，美國立場與實際作法目前仍不明確，須持續觀察，廠商都在隨時準備應變措施，他也說，若華為遭堵，最後訂單可能回到台積電，就會是有利台商的轉單效應。（編輯：林孟汝）1081219

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