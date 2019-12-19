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金管會：上市櫃公司近3年獲利為10年最高

最新更新：2019/12/19 21:44

（中央社記者劉姵呈台北19日電）在美中貿易戰達第一階段協議激勵下，台股近期突破12000點，持續飆高。金管會今天表示，上市櫃公司前3季獲利近3年為10年來最高，台股昨天加權指數收盤更創29年新高。

金管會證期局今天晚間發新聞稿表示，上市櫃公司獲利方面，今年前3季累計稅前淨利為新台幣1兆5806億元，2018年及2017年同期分別為1兆8892億元及1兆6279億元，近3年獲利為10年來最高。

證期局指出，台股加權股價指數18日收盤為12122.45點，創29年來新高，今年以來截至19日止，指數上漲2291點，漲幅約23.56%，表現優於新加坡4.52%、香港7.56%、韓國7.62%、日本19.24%、上海20.98%；且上市櫃（含興櫃）總市值已突破40兆元大關，高達40.32兆元。

另外，台股截至今年11月底現金殖利率達3.83%，若加計股票股利為3.99%，表現優於日本1.94%、香港3.77%、韓國2.25%、上海2.4%。

證期局表示，台股目前上市櫃公司基本面穩健，具有高殖利率的特性，大盤指數及市值創29年來新高，與亞洲其他資本市場相較，台灣資本市場表現相當出色。（編輯：楊凱翔）1081219

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