特選大蘋果報酬正向兩倍指數 嚴選蘋概股出列

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣證券交易所子公司台灣指數公司今天表示，特選大蘋果報酬指數以蘋果公司每年最新一期供應商名單的國內公司為母體的主題型指數，表彰台灣大型蘋果電子供應鏈公司的投資績效。

台灣指數公司16日發布，「特選大蘋果報酬正向兩倍指數」、「特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」及「智慧投資多因子30指數」盤中即時指數，由台灣證券交易所負責上述指數計算，每5秒計算發布一次。

台灣指數公司說明，特選大蘋果報酬指數已由富邦證券在今年4月30日發行特選大蘋果報酬指數型投資證券（ETN）；這檔ETN至今年11月底，日平均成交金額達新台幣646.8萬元，在ETN名列前矛，績效優異，市場反應熱絡。

因此，富邦證券再度委託台灣指數公司編製「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」，希望未來商品推出後，能滿足投資人可於多空趨勢下掌握投資、避險與套利機會。

台灣指數公司表示，特選大蘋果報酬正向兩倍、反向一倍指數以其原型指數「特選大蘋果報酬指數」每日正向及反向倍數報酬率計算。特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數所追求的正向及反向倍數報酬率僅限於單日，超過一日會因為複利影響累積投資報酬，追蹤該指數商品屬於短期操作的策略型商品，不適合長期持有。

台灣指數公司說，智慧投資多因子30指數以財務指標、股價動能與市值作為篩選標準，再利用低波動、價值以及品質等投資因子設算分數，挑選投資因子綜合分數最高的股票，運用計量方法建構多因子投資組合模型，期能有效分散傳統單因子投資組合風險。

因此，長期而言，智慧投資多因子30指數可望有穩定的超額報酬，除可連結發行指數股票型基金（ETF）、ETN、指數基金、權證商品與店頭商品外，也可進一步運用避險策略，例如結合台股期貨可再編製市場中立指數，以期可不受股市多空環境的影響，而有平穩的績效表現。（編輯：趙蔚蘭）1081220