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明年首季徵才意向調查 科技與不動產業需求熱

最新更新：2019/12/20 13:59

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）即將邁向2020年，受到轉單效應、台商回流及房地產回暖影響，人力銀行調查顯示，有5成6企業有意於明年首季徵才，又以資訊科技、民生服務業與營建不動產為徵才主要業別。

1111人力銀行今天公布「2020企業第一季徵才意向調查」，觀察明年第一季就業市場，有意徵才企業達56.2%，較今年首季徵才計畫成長5.14個百分點，又以全職人力為最大宗。

調查指出，47.3%企業為了填補流失人力，30.5%為例行性徵才，及有15.5%則是因業務拓點、擴編；主要徵才職務類別包括操作技術、生產製程及業務推廣，平均徵才人數從今年8人上修至9人。

進一步以產業類別交叉分析，以資訊科技、民生服務業與營建不動產為明年第一季徵才意願最高的3大產業。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，台灣受惠於轉單效應，以及台商鮭魚回流潮，經濟成長率有望逐步改善，2020年第一季徵才趨勢加溫。受惠電子產品需求增，科技業動能有望延續到第一季，也讓資訊科技產業徵才意願大增。

至於受內需影響較大的民生服務業，他表示，由於元旦、農曆年連假、寒假及228連假等節慶效應，可望帶動餐飲、百貨、娛樂等相關業績成長，業者需要足夠人手應戰。

何啟聖也說，房市受惠於自住買盤增加及台商資金回流激勵，全台買賣移轉棟數有望達30萬棟，預料營建不動產業將掀起一波徵才熱潮。

為了解企業2020年第一季的徵才意願，1111人力銀行在9日至18日間進行「企業第一季徵才調查」，進行立意抽樣調查，有效樣本數776份。（編輯：黃國倫）1081220

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