元太李政昊接任董事長 甘豐源升任總經理

（中央社記者潘智義台北20日電）元太科技前董事長柯富仁9月回鍋友達後，元太今天宣布由總經理李政昊接任董事長，總經理職務由原執行副總經理甘豐源升任。

元太科技指出，為強化經營布局，董事會推舉李政昊擔任董事長，擘畫中長期技術研發、全球投資布局，並推廣電子紙技術，應用於全球多元化發展。

李政昊於2014年出任元太科技總經理職務，負責元太全球業務團隊與所屬子公司業務單位拓展電子紙應用，於2018年9月起負責業務、營運、研發及財控營運4大中心，開創物聯網時代的電子紙產品應用，加速彩色電子紙、軟性及無電池等技術開發並導入產品應用，使元太近年營運及獲利表現穩健，業務持續正向成長。

元太表示，新任總經理甘豐源原擔任業務中心執行副總經理，推廣電子紙顯示器至全球消費性產品及物聯網市場，涵蓋電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、物流標籤、醫療場域應用及行動穿戴裝置等。

除業務中心外，甘豐源將帶領營運中心，依不同產品應用事業單位，將產品管理、業務及製造單位整合為一條龍式組織，提供客戶更有效率的產品銷售與製造服務。

甘豐源於顯示器及電子紙產業具有近20年經驗，具有加拿大麥基爾大學（McGill University）電機電腦博士學位。在加入元太科技前，為擁有電子墨水微杯技術的達意科技董事長暨總經理，在2012年9月元太科技併購達意科技後，他於元太科技擔任業務主管，並持續致力於電子紙顯示器的多元化應用推廣。（編輯：張良知）1081220