元太：電子標籤第3季成長可期 擬建電子紙薄膜新產線

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（中央社記者潘智義台北15日電）電子紙大廠元太科技董事長李政昊今天表示，電子標籤第2季是出貨低點，第3季恢復正成長，他表示，電子標籤由3色轉4色的產品規劃若做好，其實應在第2季就有很好的表現。

元太科技今天舉行線上法說會，李政昊指出，新竹廠正在擴建第7條電子紙薄膜產線，且規劃再建第8條產線，維持今年一季比一季好的說法。

李政昊強調，積極看待電子標籤市場，尤其零售市場自動化的趨勢下，看好歐美市場商機。除電子標籤市場，費產品今年也是因彩色電子紙才回到成長的軌道，看好電子紙數位看板在零售市場需求，尤其是省電功能對零售業的吸引力。

另外，大眾運輸工具採用電子紙看板，不論車站內外，路邊車站廣告，或車站建築外牆廣告，公車內或捷運車廂內都是商機。李政昊以東京地鐵、台北捷運車站為例，強調廣告看板就有很大商機。

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元太公布第2季合併營收為新台幣76.56億元，較去年同期成長6%，單季歸屬於母公司稅後淨利為20.16億元，稅後每股盈餘1.76元。2024上半年合併營收為132.99億元，較去年同期略減8%；營業利益為24.11億元，歸屬於母公司稅後淨利為33.41億元。

元太說明，由於2024年國際政治和經濟環境持續不穩定的挑戰，及電子紙標籤技術轉換的庫存去化影響，上半年營收與獲利較去年略為減少，下半年隨著客戶3色轉4色的彩色電子標籤進展加快，預計將為營運注入新的動能。（編輯：楊凱翔）1130815