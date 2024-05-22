元太：客戶轉換時程遞延影響首季獲利

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（中央社記者潘智義台北22日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，彩色電子紙從3色轉4色，客戶產品轉換時程遞延，影響今年第1季的營收獲利；物聯網應用產品，預計於第3季回到成長軌道。

元太科技公布第1季合併營收為新台幣56.4億元，較2023年第1季減少22%，歸屬於母公司淨利為13.2億元，單季稅後每股盈餘（EPS）1.16元。

元太說明，第1季營收與獲利均較去年同期下滑，營業利益也受到銷售產品組合影響使毛利下降，主因客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，進而影響公司營收和利潤，而電子紙材料出貨較少，也是原因之一。不過，第1季營收和淨利仍是近13年來第3高。

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元太今天舉行線上法說會，李政昊說，維持營收逐季好的看法，電子紙從黑白轉彩色成長力道強，彩色電子紙由3色轉4色也相當看好，但考慮客戶的3色電子紙庫存，也影響了首季業績表現。

元太強調，如同液晶面板10.5代線的成本優勢，高於8代線，8代線又高於低世代線，電子紙也應往大尺寸產線發展：今年已推出由數片31.5吋拼接而成的大尺寸電子紙廣告看板，不但具高畫質，也有印刷海報的視覺效果。（編輯：潘羿菁）1130522