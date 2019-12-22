金融創新抄捷徑 學者籲鬆綁試辦機制

（中央社記者劉姵呈台北22日電）為鼓勵金融科技發展，金管會推動監理沙盒及業務試辦雙軌併行，但沙盒落地機制曠日費時，學者建議，沒有排他性、程序簡單的試辦機制應可再鬆綁，不僅可大幅提升效率，也可提高中小型業者參與的誘因。

為因應快速發展的金融科技趨勢，金融監督管理委員會2018年開放監理沙盒（Regulatory Sandbox）實驗，在風險可控制範圍內，及免取得相關證照、修法的情況下，提供非金融業及金融業在一定期間內，測試自己的創新產品或服務在金融市場運作的可行性。

至今年11月底止，沙盒創新實驗申請案共有12件，已核准7件，其中銀行業有3件，非金融業有2件，保險、證券業僅各1件，另有28家業者排隊接受輔導。

政大風險管理與保險學系主任彭金隆認為，沙盒為金融業與非金融業的合作，為防範新商業模式可能產生的風險，自然在審核上就需要多好幾道程序，得定時向主管機關回報以便檢視，落地機制較嚴格。

一名保險公司主管也透露，沙盒落地時間較長，光是與非金融業者討論新的商業模式、向主管機關提報完整的運作機制等，來來回回要花非常久的時間，且至少都要經過1年的實驗過程，在這當中，可能就錯失很多「靈感」。

他觀察，目前保險業的創新大多在研發新商品，或是縮短等待時間，例如，醫療險導入人臉辨識快速理賠、運用科技縮短資料認證及理賠的時間等。

但他也坦言，若不是大型金控下的壽險公司，很難投入更多資源作沙盒，加上明年新政策很多，公司大都忙著重新精算保險商品、遵循法規，更無暇想其他創新模式。

為讓金融業者創新的腳步加快，自今年6月起，金管會陸續建置銀行、保險業等的試辦機制，只要是在現有法規之下做的業務擴展，或是自律規範中沒有特別明訂禁止事項的創新業務，都可以向金管會申請小規模的試辦。

也就是說，試辦作業要點與監理沙盒相較，具有彈性、程序簡單、不涉及到法律修正、沒有排他性等優點，因此效率上可以大幅提升。

比如過去銀行申請VTM（視訊櫃員機）、ATM用指紋靜脈提款，都曾經歷經半年試辦，沒問題就可開放；近期也有多家壽險公司要以區塊鏈試辦日額醫療通報功能。至11月底止，試辦申請案共有10件，已核准的已有8件，包括銀行業6件及保險業2件。

對此，彭金隆認為，沙盒具「排他性」，創新模式必須等到出沙盒且修改相關規定後，其他業者才能跟進，且主管機關還是得修改相關辦法；試辦則是不需要類似監理沙盒的先審程序，可直接向監理事務官提出規劃，提供業者先行的機會，大幅提高創新的誘因，因此較受到業者青睞。

不過，由於目前是不需突破法令框架才能申請試辦機制，彭金隆建議，可以改採正面表列，也就是只要法令沒有明文禁止，主管機關應可在現行規定下鬆綁，讓試辦機制有更大的彈性，提供跨業別等金融創新有更大的想像空間。（編輯：林孟汝）1081222