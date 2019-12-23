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4動能加持 華銀目標2020放款年增5%

最新更新：2019/12/23 17:58

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）展望2020年，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬今天表示，目前整體放款規模約新台幣1.7兆元，目標明年年增5%，主要動能來自台商回台建廠、中小企業、危老都更放款成長以及國外放款增加等4種。

華南銀行主辦新台幣300億元「世界明珠」開發聯貸案，並於今天舉辦授信案簽約典禮。張雲鵬於會後受訪時表示，隨著台商回流，台北市辦公大樓行情漲了不少，也帶動工業區廠房價格上揚；統計目前華銀承辦的台商回流貸款申請，就有20多案，金額約240億元至250億元，後續將陸續動撥。

張雲鵬說，除此之外，2020年將著重中小企業放款，統計從今年3月到11月底，8個月華銀中小企業放款就已增加400多億元、成長9%，預估明年中小企業放款目標可年增5%；都更危老貸款目前累計已達650億元，期待明年可成長至800億元。

他指出，台商回流貸款、中小企業放款，加上危老都更放款動撥，以及增加國外放款比重，預估2020年整體台幣、外幣放款目標將年增5%。

張雲鵬指出，2020年對銀行來說，有些不利因素出現，例如金管會調低保險準備金利息、理專佣金率也有新規範，可能使財富管理手續費收入較為艱困，但仍有其他方式可來平衡。2020年企業金融重點將放在危老重建，消費金融部分則著重推出智能理財，因應普惠金融政策，打造線上平台，吸引年輕小資族來購買商品。（編輯：郭萍英）1081223

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