綠電商機熱 台電出招遏止饋線蟑螂占用容量

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）媒體報導有不肖人士專搶台電饋線，藉此謀利。台電表示，已採取預收併網工程費，並實行防範機制，將落實審查、揭露資訊供業者查詢，杜絕投機業者占用饋線容量。

聯合報報導指出，有不少仲介業者專門幫農民搶台電饋線，取得種電先機；綠能業者指出，每個地區的饋線配額有限，如果饋線先被搶走，想種電者白忙一場，電也送不出去。

台電發布新聞稿指出，饋線蟑螂就是利用台電友善綠能併網措施美意，向台電申請併聯審查並取得同意。然而，後續卻無實質開發，藉此占用饋線容量謀利。

為杜絕投機業者占用饋線容量，並持續維持友善併網環境，台電與太陽光電發電系統商業同業公會、能源局召開會議後，已達成防範機制共識，台電將落實審查、揭露資訊供業者查詢，希望有效遏止不肖業者虛占饋線容量。

台電進一步說明，已採取預收併網工程費方式，增加占用饋線容量的難度，並施行防範機制，包含審查意見書限制展延條件、裝置容量合理性審查、公開饋線容量已滿排序資訊、查驗土地（建物）所有權人同意書文件等，希望遏止投機業者虛占饋線容量歪風。

此外，為了讓業者有充裕時間完成取得用地、籌措資金及購置發電設備等設置前作業，台電也同意業者在取得併聯審查意見書有效期限一年內，向能源局申請同意備案，以提高開發商投資意願，建置友善併網環境。（編輯：張良知）1081223