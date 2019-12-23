環球晶明年展望正面 營收可望逐季成長

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）半導體矽晶圓廠環球晶今年營運表現穩定，營收將僅較去年略減1%至2%，董事長徐秀蘭表示，明年展望正面，營收可望逐季成長，營運表現將較今年好。

徐秀蘭說，環球晶今年營運與去年相當接近，營收將僅較去年略降1%至2%；至於明年，儘管匯率仍存有變數，不過，好消息將會比較多，展望正面。

不僅中美貿易戰狀況可望比較好，徐秀蘭表示，自今年第2季後每家客戶存貨情況已同步好轉，預期明年存貨狀況將比今年好。

徐秀蘭預期，明年第1季有機會比今年第4季好，環球晶營運將於今年第4季及明年第1季落底，明年業績可望逐季成長，整體表現將比今年好。

徐秀蘭看好5G可望帶動大幅成長，明年車用電子市場應與今年一樣稍弱，並不預期會大成長，不過，著眼未來電動車內含半導體容量將大增，環球晶仍將持續積極投入碳化矽等相關研發。

徐秀蘭身兼太陽能廠中美晶總經理，她表示，若不計長約影響，中美晶今年表現穩健，維持正毛利，明年將更積極投入太陽能電廠業務，預期明年整體表現將比今年好。

至於中美晶轉投資的台特化，徐秀蘭說，台特化的矽乙烷今年已大量生產，更先進製程用的矽丙烷已穩定，明年將小量試產，預期明年出貨量與營收可望倍數成長。（編輯：鄭雪文）1081223