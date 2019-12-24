指數跌破12000點 量縮至近2個月低檔

（中央社記者韓婷婷台北24日電）美股再創新高，台股未共襄盛舉，指數今天在平盤附近開出後，由於量能遲遲未出，午盤後向下尋求支撐，指數收盤跌破12000點大關，量能縮至近2個月新低。

加權股價指數終場下跌45.85點、跌幅0.38%，收在11976.38點，成交值新台幣1032.27億元。

台積電除息後回檔休息，僅剩大立光勉力撐在平盤之上，所幸中小型股活力尚在，包括被動元件、散熱族群表現搶眼，加權指數雖回檔，但櫃買指數依舊收紅。

分析師指出，耶誕節前外資進入長假，在台股進出轉趨清淡，內資著墨的個股轉趨強勢，包括被動元件的國巨、華新科今天盤中表現強勢，散熱族群超眾、雙鴻、泰碩也奮力向上，在指數空間拉大下，中小型股表現空間相對寬廣。

分析師表示，台股在創下12125點新高之後，雖呈現回檔走勢，但仍在10日線11960點之上，屬強勢整理，加上量能急縮，顯示籌碼尚未有鬆動跡象，不過由於外資放假，受內資青睞的個股在年底之前較具表現空間。

法人認為，台股今年狂飆超過2000點，並創下29年多來新高，歷史高點12682點指日可待，在明年1月10日前陸續公布上市櫃公司12月營收後，將進入財報空窗期，屆時中小型股可望成為盤面重心。（編輯：張均懋）1081224