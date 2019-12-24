政府釋地積極 建商今年購入面積創新高

（中央社記者潘羿菁台北24日電）商仲業高力國際統計今年土地與商用不動產累計成交新台幣4105億元，年增54%，創新高，其中建商受惠政府釋地積極，今年購地面積達30萬坪，也刷新高，換算將近4個大安森林公園。

商用不動產今年全年交易總額達1386億元，年增逾7成。以工業地產包括廠房與廠辦累計成交額達556億元最高，占整體商用交易額比重約40%；其次為零售地產的396億元，占比約28.57%，主要是京華城脫標金額372億元拉高；占比第三高則是辦公室、約284億元，比重約20.49%。

高力國際資本市場執行董事黃正忠分析，今年是以投資與重建開發為主的成交總額達755億元，占比逾5成、約54%。買家類型上，以製造業自用擴廠目的為最大買家，買進金額達438億元，其中投資額排名前五大類製造業依序為半導體67億、電子通路65億、電子零組件51億、電腦及周邊設備50億元以及光電業44億元。

至於土地今年全年交易總額達2719億元，增幅近8成，創歷史新高，此外，今年每一季的季成交總額均超過600億元，是過往不曾出現的熱絡程度。

其中以建商買地最為積極，全年買進總額達2074億元，包辦整體土地成交金額比重約76%，相較去年建商購地金額，更是大舉增加1倍，刷新高紀錄。

黃正忠分析，公部門釋出精華區土地標售為助長今年土地交易動能大爆發的原因之一，今年建商光是透過政府標地取得的土地面積便高達約25萬坪，合計標售金額達1331億元，占整體交易的49%。

他進一步提到，今年建商累積買進的土地面積則高達30萬坪，超過60個京華城基地大小，換算也將近4個大安森林公園大小的面積，購地面積與購地金額雙雙創新高。

展望未來，高力國際董事總經理劉學龍認為，今年土地、商用不動產年度成交總額雙雙創歷史新高，明年度就應該謹慎穩健為宜，並需觀察五大變數，包括全球景氣走緩、美中貿易戰後續走向、地緣政治及兩岸關係風險、利率以及英國脫歐議題。

劉學龍認為，明年投資亮點落在商辦租金，估計在3年內仍看漲，為短、中期穩健投資首選，不過後續3至5年後由於商辦供給量大增，恐讓租金收益有所壓抑；另外，電子商務市占率持續擴大，將有助於倉儲物流需求，以新式倉儲物流較受青睞。（編輯：鄭雪文）1081224