台杉強調投資符合規定 昌郁生技並非中資公司

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台杉投資對於國民黨立法院黨團的指控，中午發布回應稿，強調所有投資行為都符合台灣法律規定，而且台杉的投資符合經濟部投審會對中資占比定義，昌郁生技不是中資公司。

台杉投資就昌郁生技的投資背景做出說明，同時呼籲外界不要被不實資訊誤導，台杉投資將對相關不實指控，保留一切法律上的權利。

昌郁生技註冊於開曼群島，累計國際投資金額已超過2700萬美元的公司，台杉投資在2019年5月投資昌郁生技於開曼群島的母公司，該公司於2019年募資後的估值已超越累計國際投資金額的4倍；昌郁公司另於香港、台灣、澳洲、上海設立子公司，及舊金山設立辦事處，做為各國新藥業務的推廣。

台杉生技基金投資昌郁生技時，確實了解該輪投資包括中國平安創投基金、印尼金光集團旗下中太投資、香港恆隆地產旗下的晨興創投，以及泰福資本。不過台杉強調，投資符合經濟部投審會對中資占比的定義，昌郁生技不是中資公司。

至於昌郁生技創辦人暨執行長徐景宏，台杉指出，他是台大畢業、美國麻省理工（MIT）毒理學博士，是毒理實驗專家，徐景宏曾經在美國環保署服務多年，並曾經回台在中研院進行相關研究，及台北醫學大學擔任教職；隨後，於多家國際製藥公司擔任高階主管，包括美國默沙東、台灣太景、上海益諾思（暨上海新藥安全評價研究中心）。

徐景宏於2010年至2014年擔任上海益諾思首席科學家兼副總時，獲選中國千人計畫成員，不過台杉強調，該計畫已於2014年結束，而且中國千人計畫招募對象為全球學術、產業界專業人才，包括外國專家及多名諾貝爾獎得主在內。

另外，昌郁生技的研究重點領域為疼痛治療及控制，急、慢性及神經與複雜性疼痛都是他們解決的範圍，2020年將開展於美國的臨床二期試驗，以歐洲、美國為主要的市場佈局。

台杉表示，美國醫學界一直都在積極尋求在疼痛治療上所引發的鴉片成癮問題，因此對於疼痛治療的新藥開發需求迫切；而徐景宏所帶領的昌郁生技所研發的疼痛治療新藥是可以提供解決方案，台杉投資也將全力協助台灣優秀團隊開拓國際市場。

國發基金今天也發布回應稿指出，國發基金投資目的主要在於協助促進國內相關產業發展，投資標的均為國內相關企業，並無與中國資金合作情事，也沒有直接參與投資昌郁生技公司或其他中資色彩公司，所謂紅色資本滲透國發基金應屬虛構。

國發基金也說，未來仍將持續透過董事代表監督公司營運管理，並督促台杉投資公司積極投資台灣相關企業，協助新創事業發展，以善盡國家級投資公司責任。（編輯：紀淑芳）1081225