台電刷新紀錄 中火今年遭罰逾1億元

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）中市府因中火用煤量未改善，今天第三度開出罰單並撤銷2機組燃煤許可證。中市府先前認定中火放流水不符規範、用煤超過許可數量，屢次開罰台電，累積罰金突破新台幣1億元。

台中市政府針對中火議題與台電多次交鋒，台電至今累積遭罰1.04億元。台中市政府在3月檢驗台中火力發電廠放流水，發現硝酸鹽氮超標，重罰2000萬元，當時創下國營事業史上最高罰款紀錄。

中火後來又因硼超標，遭中市府累積罰款6000萬元，限期12月完成改善。台電為了改善廢水排放硝酸鹽氮超標問題，台中電廠部分機組自主減發50%，中火新建廢水處理場自5月起開始施工，台電力拚廢水場於年底前完工。

台中市政府與台電對減煤標準未達成共識，中市府認為台電應以實際用煤量1839萬噸、減煤4成，今年用煤量應為1104萬噸。台中市政府認為中火用煤量已經超過1104萬噸許可量，對此累積開出1800萬元罰單，並撤除中火第2號及第3號機組燃煤許可證，對此，台電將提出行政救濟。（編輯：鄭雪文）1081225