中火2機組許可證遭撤 環保署：應依法避免爭訟

（中央社記者張雄風台北25日電）台中市政府今天宣布撤銷台中火力發電廠第2號及第3號機組燃煤許可證，環保署表示，地方政府處理操作許可證准駁，應確實依法行政，避免後續行政爭訟。

台中市長盧秀燕3日宣布，台中火力發電廠燃煤使用量已超過全年許可量，罰新台幣300萬元；14日再罰600萬元；今天宣布撤銷2張中火第2號及第3號機組燃煤許可證。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，地方政府基於操作許可證核發機關，掌握准、駁及廢止等權限，應認事用法，注意相關事實要件，採取合法、合理行政作為，確實依法行政，避免後續衍生行政爭訟，影響政府威信。

環保署說明，空氣污染改善，首重於污染減量，而電廠等固定污染源的減量措施，除減少生煤使用外，也可以加裝污染防制設備、改用低污染燃料等方式降低污染排放。

環保署指出，與經濟部持續推動台中發電廠空氣污染減量工作，藉由推動減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸媒脫硝設備等措施，其空氣污染物排放，已由民國105年的每年3萬8000餘公噸，降至107年2萬9000餘公噸；預估至109年更可降至2萬餘公噸，減量可達40%以上，而後續進行減煤增氣措施後，預期空氣污染物排放量可降至更低。

環保署表示，中央與地方的攜手努力，持續多管齊下執行各種空污改善措施情形下，截至108年11月底止，全國紅害站日數為171站次，已較前一年同期的276站次有顯著改善，細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度也降至16.2微克/立方公尺，環保署將與各界共同為改善空氣品質持續努力。（編輯：張芷瑄）1081225