中火2機組執照遭廢 台電：將提行政救濟損害賠償

台中市政府25日宣布將撤銷中火2部機組燃煤許可證。台電董事長楊偉甫（中）表示，這是台電機組首度遭到地方政府撤照，在收到裁罰書後，將進行行政救濟。中央社記者蔡芃敏攝 108年12月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台中市府今天宣布撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，是台電機組首度遭到地方政府撤照。台電表示，中市府是違法處分，台電將提起行政救濟，也不排除在未來勝訴後，向中市府提出損害賠償。

行政院及經濟部也表示，遺憾中市府違法處分撤銷許可證，支持台電尋求行政救濟。

台中市政府今天上午第3度針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，再罰新台幣900萬元，同時宣布將撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，自明年1月1日生效。

台電董事長楊偉甫隨即召開記者會表示，中市府違反行政行為信賴保護原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，必須是顯然錯誤、且不能影響實質內容的規定，明顯存有適法性的重大爭議。

楊偉甫強調，這是台電機組首度遭到地方政府撤照，在收到裁罰書後，將進行行政救濟，先對台中市政府提出訴願，若訴願結果不理想，將再向行政法院提出行政訴訟。

他說，台中市政府3次對中火開罰及廢止許可證，已違反「行政程序法」、「空污法」、「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」3項法令，台電一直以來依法行政、穩定供電，對未來行政救濟結果深具信心。

同時，楊偉甫也說，台電對中火1至8號機組已經投入新台幣90多億元改善環保設備，其中2、3號機組已經完成改善工程，卻遭到中市府撤銷燃煤許可證，台電感到「滿腹委屈」。

台電也在記者會上批評台中市政府一年內「一變再變」。發言人徐造華表示，台中環保局3月在議會報告時，要求中火4號機除役，並督促中火民國109年起減煤4成。

台中市府今天宣布撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，台電表示，中市府是違法處分，並批評台中市政府一年內「一變再變」。（台電提供）

對於用煤量何時應降至1104萬噸，台電表示，台中市環保局新聞稿從先前說「109年1月26日前」，後面又改為「109年1月26日起」，且環保局10月又再發函，要求台電應在109年1月26日起減煤4成，僅能用1104萬噸生煤。徐造華強調，用前後說法不一的公文創造開罰條件，「不合理、 也不合法」。

「台電該怎麼做就怎麼做」，徐造華重申，要看實際用電狀況，若有機組發電需求，還是會以用煤量1260萬噸為目標，繼續調度機組。是否會不會再被台中市府罰款，現在言之過早。

至於中火其餘8部機組許可證，台中市市府同意中火6、7、10號機組許可證展延至110年12月31日，其餘5部機組1、4、5、8、9號配合新通過空污法規定，許可證可展延至113年12月31日，生煤使用量上限為1104萬公噸，沒有10%容許差值，要求中火落實減煤。（編輯：林孟汝）1081225