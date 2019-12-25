中火生煤超量中市撤許可證 6縣市聲援

（中央社台北綜合25日電）台中市政府今天針對台中火力發電廠生煤使用超量問題三度開罰，宣布撤銷中火第2、3號機組的2張燃煤許可證。包括彰化、南投、苗栗、新竹、雲林縣、嘉義市等6縣市都表達支持。

中市府表示，中火生煤用量於11月27日超過1104萬公噸上限，違反台中市生煤管制自治條例規定。經12月3日、14日兩次限期改善，23日再度複查，中火仍繼續超量使用生煤，違規情節重大。對於台電無視法令規定，今天宣布三度開罰。針對老舊的2號機(M02)、3號機(M03)連續3次被查獲違規，依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自109年1月1日生效。

彰化縣長王惠美說，擔任立委時在經濟委員會，對能源議題有一定了解。彰化以及中部地區近年空污狀況嚴峻，火力發電當然造成空氣污染，民眾罹癌率高很多，以中央政府最近提出數據，包括太陽能以及風力發電，關1、2台發電機應該是沒什麼問題。

王惠美指出，現在冬天用電量較少，但中部地區確實空污最嚴重的是在冬天，冬天因為氣流關係，空污會盤旋在中部，如果減少火力發電，絕對會對空氣品質有更好的改善效果。

南投縣長林明溱表示，空氣污染影響健康，中部居民罹患肺腺癌比例很高，感謝盧秀燕照顧中部地區600萬人口健康，撤銷中火第2、3號機組燃煤許可證，這種作法很有魄力，他很欣賞及敬佩，若中火後續仍不配合生煤減量，希望盧秀燕再出殺手鐧。

因為中火燃煤發電，林明溱今年4月29日到南投地檢署控告台電涉公共危險罪，案件轉到台中地檢署偵辦。林明溱說，雖然案件目前沒進度，但中火再不配合減量，將串聯中部縣市首長一起告，甚至發動萬人上街抗議，也希望民眾眼睛雪亮，看清是誰在守護民眾健康。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗位於北中部，又在台中火力發電廠下風處，當吹西南風時，空氣污染物被帶上來，造成空氣品質衝擊，近幾個月少雨，住家、車窗玻璃常見「霧霧的」，空氣污染真的很嚴重，環保署應堅定環保制度及改善空污的立場，捍衛中台灣空氣品質。

另外，新竹縣政府表示，中部地區的空污對竹苗地區的影響有6.6%，對於減少生煤使用量對空氣品質的改善是絕對有幫助的，對於中市府撤銷2張中火第2、3號機組燃煤許可證決定表示尊重；嘉義市政府表達中部7縣市對於降低空污問題，態度一致立場。雲林縣政府也表示，持續減煤及減少污染排放，維持良好空氣品質，是7縣市區域共同治理空污問題一致方向，也是持續努力的目標。

台中市長盧秀燕3日邀集林明溱、王惠美、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊、嘉義市副市長陳淑慧等縣市首長召開空污治理緊急會報。針對中火燃煤許可量10%誤差容許量爭議發表6點聲明，要求中央應正視地方聲音，落實減少生煤發電，改善中部空氣品質。（編輯：孫承武）1081225