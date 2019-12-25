中火2機組許可證遭撤 中市府：不會缺電

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府今天宣布廢止中火2部機組許可證，對於是否會發生缺電問題，市府表示，近兩年已有通霄等電廠新機組加入發電，且今年用電高峰時備轉容量仍足夠，不會因而缺電。

台中市政府表示，中火生煤使用量於11月27日已超過1104萬公噸上限，環保局經11月29日、12月14日兩次稽查限期改善，於12月23日第3度複查，中火仍繼續超量用煤，已構成違規情節重大，今天由市長盧秀燕宣布廢止第2及第3號機組操作許可證。

中火目前共有10部機組，台中市政府在廢止2部機組的操作許可證後，其餘8部機組中，有3部機組（6、7、10號）展延至110年12月31日、5部機組（1、4、5、8、9號）展延至113年12月31日，市府同時要求中火全廠生煤使用量上限為1104萬公噸，沒有10%容許差值。

對於廢止2部機組操作許可證後是否會發生缺電危機，台中市環保局表示，近兩年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計增加的容量足以取代中火將近一半的發電量。

環保局指出，由於通霄電廠的161kV輸電線路也在今年6月完成升級，得以挹注填補電力缺口，因此中部地區不會因中火減煤而發生缺電問題。

環保局長吳志超舉例說，今年全國用量最高峰落在7月17日，當日中火8部機組運轉下，備轉容量仍達10.08%，屬「供電充裕」的綠燈，另外8月20日中火9部機組全開運轉下，備轉容量甚至高達18%，足以證明廢止中火2張許可證，台電仍能維持發電穩定度。

被問到此動作是否有關選舉時，台中市新聞局長黃國瑋則指出，中火是市政議題、全國議題，更是健康與生活的議題，絕對不是選舉議題，一切依法處置。（編輯：謝雅竹）1081225