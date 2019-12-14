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中火燃煤許可風波
近來台中市政府與中央對台中火力發電廠燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」引發議論。台中市長盧秀燕12月3日宣布，中火到11月底的燃煤使用量已超過全年許可量，開罰新台幣300萬；環保局14日複查發現仍持續使用生煤，再罰600萬。
中火燃煤許可風波
新聞專題
中火燃煤許可風波2/13

中市府再罰中火600萬 台電：不合理也不合法

最新更新：2019/12/14 14:02
台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，並限期改善。環保局14日前往中火複查，認定仍持續使用生煤，開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月14日
台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，並限期改善。環保局14日前往中火複查，認定仍持續使用生煤，開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月14日

（中央社記者劉姵呈台北14日電）台中市政府認定台中火力發電廠用煤量仍持續超出核准使用量，今天再度開罰新台幣600萬元，並限期改善。台電表示，不合理也不合法，強調一定會維持全國人民用電穩定，若市府再開罰，將會依法尋求行政救濟。

台中市政府今天指出，環保局今天到中火複查時發現，中火至今仍超量使用生煤，因此市府依法行政，對中火開出第2張裁處書，開罰600萬元，限期23日前完成改善，希望台電公司遵守台中管制生煤自治條例規定，屆時如仍未改善，將持續按次開罰。

台電發出新聞稿表示，台中市政府在民國106年核發的操作許可證，明確規定「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，台中電廠今年自主擴大減煤，用煤量可望低於1300萬噸，相對於中市府許可證核准的用量大減了300萬噸，台中電廠始終遵照許可證要求操作，並無違誤。

不過，台中市政府在11月20日，以「誤繕」為由，直接修改許可證公文書，將許可證上所載的明年1月26日「起」減煤，改為1月26日「前」減煤，自行「創造」開罰理由。

台電指出，這就像一場50分鐘的考試，在進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷。中市府上月底修改規定，距離年底僅剩一個月，考到一半改規則，不合理也不合法。

台電強調，會虛心接受台中市民對減少空污的期待，也已作出許多努力，呼籲市府應該依法行政，不能要求基層公務員做不合理、不合法的事，也要考慮全國人民，尤其是中部民眾的用電穩定。

台電承諾，未來也會在供電穩定的前提下，盡量減少燃煤發電。（編輯：林興盟）1081214

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