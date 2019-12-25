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中火2機組許可證遭撤 台電：夏季供電恐亮吃緊黃燈
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中火2機組許可證遭撤
近來台中市政府與中央對台中火力發電廠燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」引發議論。台中市長盧秀燕12月3日宣布，中火燃煤使用量已超過全年許可量，罰新台幣300萬；14日再罰600萬。25日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證。
中火2機組許可證遭撤
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中火2機組許可證遭撤1/15

中火生煤超量 中市府3度開罰撤2許可證

最新更新：2019/12/25 12:26
台中市長盧秀燕25日宣布，台中火力發電廠生煤使用量經兩次稽查限期改善，第3次複查仍繼續超量用煤，違規情節重大，決定廢止第2及第3號機組許可證。中央社記者郝雪卿攝 108年12月25日
台中市長盧秀燕25日宣布，台中火力發電廠生煤使用量經兩次稽查限期改善，第3次複查仍繼續超量用煤，違規情節重大，決定廢止第2及第3號機組許可證。中央社記者郝雪卿攝 108年12月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市長盧秀燕今天宣布，台中火力發電廠生煤使用量經兩次稽查限期改善，第3次複查仍繼續超量用煤，違規情節重大，決定祭出重罰，廢止第2及第3號機組許可證。

台中市政府今天召開低碳城市推動委員會，會前盧秀燕先說明，中火違反台中市管制生煤自治條例規定的處置，透過公權力強制要求中火減煤的時間已迫在眉睫，依據空氣污染防制法規定，及落實台中市管制生煤自治條例，市府決定對中火2號機及3號機的操作許可證予以廢止，並自109年1月1日生效。

盧秀燕表示，「減煤4成、汰舊換新」是市府管制中火不變的原則，為捍衛台中的天空，守護市民的健康，市府一定採取必要手段，廢止中火2部機組許可證，遏止超量使用生煤，也呼籲台電新建燃氣機組，要同步安排對應容量的老舊燃煤機組除役，市府絕不接受中火機組不減反增。

在盧秀燕宣布市府的決定後，台中市新聞局長黃國瑋、環保局長吳志超及法制局長李善植也在記者會中說明，環保局已於12月3日及14日對中火處以新台幣300萬元及600萬元罰鍰，並要求限期改善，但23日第3度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，已屬違規情節重大。

吳志超表示，其中中火老舊的2號機與3號機連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定污染源操作許可證及生煤使用許可證，並自109年1月1日生效。

至於中火其餘8部機組，市府表示，將依有無違規情形准予展延許可證，有效期限依空污法規定，分別給予2年、4年的展延期限，亦即3次違規都有操作的6、7、10號機組展延至110年12月31日，其餘5部機組1、4、5、8、9號配合新通過空污法規定，給予展延至113年12月31日，全廠生煤使用量上限都是1104萬公噸，沒有10%容許差值，以要求中火落實減煤。（編輯：謝雅竹）1081225

中火2019年遭中市府開罰狀況
  • 採樣日期：2019/1/9
    原因：廢水硝酸鹽氮超標
    罰鍰：26.4萬
  • 採樣日期：2019/3/6
    原因：廢水硝酸鹽氮超標
    罰鍰：301.2萬
  • 採樣日期：2019/3/21
    原因：廢水硝酸鹽氮超標
    罰鍰：2000萬，創國營事業史上最高罰款紀錄
  • 採樣日期：2019/4/10
    原因：懸浮微粒超標
    罰鍰：234.6萬
  • 採樣日期：2019/9/19
    原因：廢水硼濃度超標
    罰鍰：2000萬
  • 採樣日期：2019/10/24
    原因：2處排放口廢水硼濃度超標
    罰鍰：合計4000萬
  • 超標日期：2019/11/27
    原因：燃煤使用量超過全年許可量
    罰鍰：300萬
  • 超標日期：2019/12/14
    原因：持續使用生煤
    罰鍰：600萬
  • 超標日期：2019/12/23
    原因：持續使用生煤
    裁罰：撤銷2張第2及第3號機組燃煤許可證
  • 資料來源：台電
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台中市政府25日就中火超量使用生煤祭出重罰，決定對中火2號機及3號機的操作許可證予以廢止，並自109年1月1日生效。台中市政府新聞局長黃國瑋（左起）、環保局長吳志超及法制局長李善植說明開罰內容。中央社記者郝雪卿攝 108年12月25日
台中市政府25日就中火超量使用生煤祭出重罰，決定對中火2號機及3號機的操作許可證予以廢止，並自109年1月1日生效。台中市政府新聞局長黃國瑋（左起）、環保局長吳志超及法制局長李善植說明開罰內容。中央社記者郝雪卿攝 108年12月25日
地機族
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