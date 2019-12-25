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新聞專題
中火2機組許可證遭撤
近來台中市政府與中央對台中火力發電廠燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」引發議論。台中市長盧秀燕12月3日宣布，中火燃煤使用量已超過全年許可量，罰新台幣300萬；14日再罰600萬。25日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證。
中火2機組許可證遭撤
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中火2機組許可證遭撤3/16

中火2機組遭廢證 政院：發電不能當成政治籌碼

最新更新：2019/12/25 12:30

（中央社記者顧荃台北25日電）台中市長盧秀燕今天宣布，因超量用煤，廢止台中火力發電廠第2及第3號機組許可證。行政院發言人Kolas對此表示，中市府片面繕改公文、修正減污截止日期，發電不能當成政治籌碼。

盧秀燕今天說，台中火力發電廠生煤使用量經兩次稽查限期改善，第3次複查仍繼續超量用煤，違規情節重大，決定祭出重罰，廢止第2及第3號機組許可證，自109年1月1日生效。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，台中市府片面繕改公文、修正減污截止日期、還誤解行政程序法，令人遺憾。推動能源政策的轉型、改善空污，絕非兒戲，發電與否更不能被拿來當成政治籌碼。

Kolas說，台中市政府在盧秀燕上任後多次對外發表空氣已變好等言論，卻在選前以保護人民健康為由廢止中火2機組的運轉許可，不但前後矛盾，也令人匪夷所思。

Kolas表示，政府施政以保護人民生命財產安全為最高指導原則，推動能源轉型的立場從不改變，即減少空污、穩定供電、保護環境。中部地區空污原因多元，但政府逐步改善空污已見成效，若刻意在選前顛倒是非實在大可不必。

她說，減污、供電需要中央與地方聯手合作，無須刻意製造政治衝突，行政院支持台電以合法的途徑尋求救濟。政府穩定供電，減少空污的立場不會改變。（編輯：林孟汝）1081225

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