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中火2機組許可證遭撤 台電：夏季供電恐亮吃緊黃燈
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中火2機組許可證遭撤
近來台中市政府與中央對台中火力發電廠燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」引發議論。台中市長盧秀燕12月3日宣布，中火燃煤使用量已超過全年許可量，罰新台幣300萬；14日再罰600萬。25日宣布撤銷2張中火第2及第3號機組燃煤許可證。
中火2機組許可證遭撤
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中火2機組許可證遭撤2/15

中火2許可證遭撤 台電：夏季供電恐亮吃緊黃燈

最新更新：2019/12/25 12:19
台中市政府25日宣布撤銷中火2部機組燃煤許可證。台電董事長楊偉甫表示，對秋冬供電並無太大影響，但夏季少一部機組運轉，備轉容量率恐低於10%，亮起代表供電吃緊的黃燈。（中央社檔案照片）
台中市政府25日宣布撤銷中火2部機組燃煤許可證。台電董事長楊偉甫表示，對秋冬供電並無太大影響，但夏季少一部機組運轉，備轉容量率恐低於10%，亮起代表供電吃緊的黃燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏、廖禹揚台北25日電）台中市政府今天宣布將撤銷中火2部機組燃煤許可證。台電董事長楊偉甫親上火線表示，對秋冬供電並無太大影響，但夏季若減少一部機組，影響備轉容量率約1.8%，夏季備轉容量率恐低於10%，亮起代表供電吃緊的黃燈。

台中市政府今天上午第3度針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，宣布將撤銷撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，自明年1月1日生效。

經濟部表示，台電持續自主減煤，成效也較過去好，遺憾中市府違法處分撤銷許可證，支持台電尋求行政救濟。

對於外界關心是否可能影響供電，經濟部強調，供電不會有問題，但該處分對供電不可能沒有影響，會重新評估備轉容量率能否繼續維持10%。經濟部並呼籲中市府考慮全體國人、台中市民及許多在台中投資的企業用電，不要做出違法處分。

台電董事長楊偉甫也親上火線召開記者會指出，中火目前機組調度策略為「春夏停1部機、秋冬停2部機」，中市府廢止中火2部機組許可證，對秋冬供電並無太大影響，將減少機組調度彈性。

但到了用電高峰期的夏季，楊偉甫說，撤銷兩部機組許可證後，夏季將造成少一部機組運轉，若以中火單部機組可發55萬瓩電力來看，影響備轉容量率約1.5%至1.8%，恐怕造成夏季備轉容量率降至10%以下，亮起代表供電吃緊的黃燈。

他表示，儘管台電同仁竭力調度，但台中市限縮2部機組使用，將增加未來供電不確定性，備轉容量率恐跌破10%，風險留給全民面對。

楊偉甫也說，「增氣減煤」是既定目標，但要按部就班，供電穩定受天氣、用電狀況影響，且台商近期積極回流，也將讓中部用電需求大幅提升。雖然，台灣電網能相互支應，但是南電中送、北電中送，電網也有一定負荷能力。

楊偉甫強調，中市府違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，存有適法性的重大爭議。況且，許可證原已清楚載明10%容許差值，綜上所述，台電對於未來行政救濟結果深具信心。

台電發言人徐造華則說，中火今年生煤使用量可望低於1300萬噸，不但是歷年來最少，也比台中市政府核發許可1600萬噸用煤量，大減超過300萬噸。

至於中火排放量，徐造華說明，101年為4萬2759噸，到108年將減至2萬2000噸，等同減少將近一半。中火對於減煤、減排努力有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，但台電卻換來中市府一再開罰，「台電真是情何以堪」，也深感遺憾。（編輯：林孟汝）1081225

中火2019年遭中市府開罰狀況
  • 採樣日期：2019/1/9
    原因：廢水硝酸鹽氮超標
    罰鍰：26.4萬
  • 採樣日期：2019/3/6
    原因：廢水硝酸鹽氮超標
    罰鍰：301.2萬
  • 採樣日期：2019/3/21
    原因：廢水硝酸鹽氮超標
    罰鍰：2000萬，創國營事業史上最高罰款紀錄
  • 採樣日期：2019/4/10
    原因：懸浮微粒超標
    罰鍰：234.6萬
  • 採樣日期：2019/9/19
    原因：廢水硼濃度超標
    罰鍰：2000萬
  • 採樣日期：2019/10/24
    原因：2處排放口廢水硼濃度超標
    罰鍰：合計4000萬
  • 超標日期：2019/11/27
    原因：燃煤使用量超過全年許可量
    罰鍰：300萬
  • 超標日期：2019/12/14
    原因：持續使用生煤
    罰鍰：600萬
  • 超標日期：2019/12/23
    原因：持續使用生煤
    裁罰：撤銷2張第2及第3號機組燃煤許可證
  • 資料來源：台電
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地機族
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