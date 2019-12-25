中火2許可證遭撤 台電：夏季供電恐亮吃緊黃燈

台中市政府25日宣布撤銷中火2部機組燃煤許可證。台電董事長楊偉甫表示，對秋冬供電並無太大影響，但夏季少一部機組運轉，備轉容量率恐低於10%，亮起代表供電吃緊的黃燈。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏、廖禹揚台北25日電）台中市政府今天宣布將撤銷中火2部機組燃煤許可證。台電董事長楊偉甫親上火線表示，對秋冬供電並無太大影響，但夏季若減少一部機組，影響備轉容量率約1.8%，夏季備轉容量率恐低於10%，亮起代表供電吃緊的黃燈。

台中市政府今天上午第3度針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，宣布將撤銷撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，自明年1月1日生效。

經濟部表示，台電持續自主減煤，成效也較過去好，遺憾中市府違法處分撤銷許可證，支持台電尋求行政救濟。

對於外界關心是否可能影響供電，經濟部強調，供電不會有問題，但該處分對供電不可能沒有影響，會重新評估備轉容量率能否繼續維持10%。經濟部並呼籲中市府考慮全體國人、台中市民及許多在台中投資的企業用電，不要做出違法處分。

台電董事長楊偉甫也親上火線召開記者會指出，中火目前機組調度策略為「春夏停1部機、秋冬停2部機」，中市府廢止中火2部機組許可證，對秋冬供電並無太大影響，將減少機組調度彈性。

但到了用電高峰期的夏季，楊偉甫說，撤銷兩部機組許可證後，夏季將造成少一部機組運轉，若以中火單部機組可發55萬瓩電力來看，影響備轉容量率約1.5%至1.8%，恐怕造成夏季備轉容量率降至10%以下，亮起代表供電吃緊的黃燈。

他表示，儘管台電同仁竭力調度，但台中市限縮2部機組使用，將增加未來供電不確定性，備轉容量率恐跌破10%，風險留給全民面對。

楊偉甫也說，「增氣減煤」是既定目標，但要按部就班，供電穩定受天氣、用電狀況影響，且台商近期積極回流，也將讓中部用電需求大幅提升。雖然，台灣電網能相互支應，但是南電中送、北電中送，電網也有一定負荷能力。

楊偉甫強調，中市府違反行政行為「信賴保護」原則，也違反行政程序法對於「誤繕」更正，存有適法性的重大爭議。況且，許可證原已清楚載明10%容許差值，綜上所述，台電對於未來行政救濟結果深具信心。

台電發言人徐造華則說，中火今年生煤使用量可望低於1300萬噸，不但是歷年來最少，也比台中市政府核發許可1600萬噸用煤量，大減超過300萬噸。

至於中火排放量，徐造華說明，101年為4萬2759噸，到108年將減至2萬2000噸，等同減少將近一半。中火對於減煤、減排努力有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，但台電卻換來中市府一再開罰，「台電真是情何以堪」，也深感遺憾。（編輯：林孟汝）1081225